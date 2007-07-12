سینمای ایران در "لوکارنو"

به گزارش خبرنگار مهر،"تهران امروز" در صفحه تلویزیون به ساخت موسیقی تله فیلم "مدار 121 درجه" فیاض موسوی، تعطیلات آخر هفته با فیلم های سینمایی، خاطرات تلویزیونی خشایار راد و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما را منعکس کرده و در صفحه سینمای جهان می پردازد به شرکای دوست داشتنی سینمایی، گفتگو با رابین ویلیامز، وقتی یک کارگردان خوب فیلم بد می سازد، کاهش دستمزد فیلمنامه نویس ها، گپی با پاسکال فرن فیلمساز فرانسوی، اسپیلبرگ از زبان اسپیلبرگ و یادداشتی درباره جنجال آفرینی های سابق مل گیبسن.

مراسم رونمایی از تصحیح شاهنامه، ساخت بازی کامپیوتری توسط اسپیلبرگ، پیوستن مجید سرسنگی به مدیران شهرداری، مذاکره مرکز موسیقی صدا و سیما برای ساخت نماهنگ شهرام ناظری و گپ روز با جواد عبداللهی در صفحه پایانی آمده است.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه به تولید تله فیلم "پنجشنبه، دوم شهریور" مسعود تکاور در شبکه یک، روند ساخت آثار مناسبتی در تلویزیون در گفتگو با کارشناسان، دلیل موفقیت برنامه "مردم ایران سلام" از نگاه مردم، گپی با خواننده ترانه "یار دبستانی من" و چند خبر کوتاه پرداخته. گفتگو با مدیر رادیو آذری واحد برون مرزی صدا و سیما، حرف های مالک کایا از فعالیت رادیو ترکی استانبولی و رادیویی برای یک میلیارد هندی در صفحه رادیو و تلویزیون و منتخب برنامه های جمعه، یادداشتی بر فیلم "شاید وقتی دیگر" بهرام بیضایی و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

روزنامه "همشهری" در صفحه موسیقی نگاهی دارد به کنسرت محمدرضا لطفی در کاخ نیاوران و مطلبی بر فیلم "هری پاتر"، گفتگو با بازیگران و تهیه کننده فیلم، ماجراجویی های تازه هری پاتر و نگاهی به فیلم "آنجل-آ" لوک بسون را در صفحه سینما و معرفی مجموعه جدید "رابین هود" و گفتگو با بازیگران و دوبلورهای آن را در صفحه تلویزیون منعکس کرده است. نگرانی های اهالی نشر، پایان تدوین فیلم "باد در علفزار می پیچد" خسرو معصومی، رونمایی شاهنامه خالقی و اخبار کوتاهی از سیروس حسن پور، نغمه ثمینی، مجید صالحی، پژمان بازغی و ... در صفحه ادب و هنر به کار پایان می دهد.

روزنامه "اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر جشن رونمایی از شاهنامه جلال خالقی مطلق، استقبال از سینما، نمایش آثار هنرمندان ایرانی در تهران و واشنگتن، به وجد آمدن مخاطبان جشنواره تئاتر بانوان و گپی با جعفر مدرس صادقی نویسنده را برجسته کرده است.

"اعتماد" در صفحه تلویزیون نگاهی دارد به تلویزیون و پدیده ای به نام مجری، محبوب ترین مجموعه تاریخ تلویزیون و چند خبر کوتاه. حضور پررنگ ایران در جشنواره "لوکارنو"، ادامه مشکلات مالیاتی کتابفروشان و معرفی برنامه این هفته "یک فیلم، یک تجربه" در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به مراسم رونمایی تصحیح شاهنامه، افتتاح بانک اطلاعات صنعت چاپ، بازسازی بهترین آهنگ های دهه 70 دنیا و چند خبر کوتاه.

"آفرینش" در صفحه دریچه هنر گفتگویی ترتیب داده با دبیر ششمین جشنواره تئاتر بانوان، افتتاحیه بانک اطلاعات صنعت چاپ ایران و اخباری چون انتشار فراخوان شرکت فیلم های کوتاه در جشن خانه سینما و ... روزنامه "جوان" در صفحه پایانی تأسیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی، ساخته شدن انیمیشن سینمایی زندگی حضرت علی (ع)، تجلیل از رخشان بنی اعتماد در جشنواره "لوکارنو" و حرف های امیررضا خادم درباره تئاتر را آورده است.

روزنامه "کارگزاران" در صفحه هنر درگذشت انیماتور کهنه کار دیزنی و گفتگو با یوسف حسینی هنرمند نقاش را منعکس کرده و در ادامه کامران عدل را به عنوان چهره و شماره جدید فصلنامه ادبی "بلم" را در ستون قفسه معرفی کرده است.



"همبستگی" در صفحه ادب و هنر رونمایی تصحیح شاهنامه فردوسی، گفتگو با پدر ادبیات مدرن آفریقا، مطلبی به مناسبت سالروز تولد پابلو نرودا و اخبار کوتاه داخلی و خارجی را برجسته کرده است.

روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی رونمایی از شاهنامه با تصحیح خالقی مطلق، حرف های پولاد کیمیایی درباره بازی در "رئیس"، انتظامی و حرف هایش درباره کتابخوانی و فرهنگ و هنر ایران در یک نگاه را مورد توجه قرار داده است. بالاخره "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "از پرده نقره ای تا جعبه جادو" اختصاص داده که به حضور کارگردانان سینما در تلویزیون می پردازد.