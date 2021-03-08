جلوی کوه خواری در دراسله گرفته شد/ کشف ۳۰ قبضه اسلحه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدخانلری المشیری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران صیانت از حقوق عامه را به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضائی ذکرکرد وگفت: از ابتدای خدمت در دادستانی سوادکوه، حفظ و حمایت از حقوق عامه و مبارزه همه جانبه با فساد را در اولویت‌های کاری خود قرارداده ایم و در این مسیر با مقاومت، جنجال آفرینی و حاشیه سازی نیز روبه رو شدیم اما قاطعانه پای کار ایستاده ایم و از سرزنش ملامت گران هراسی نداریم.

وی به برخی از اقدامات دادستانی سوادکوه اشاره کرد وگفت: در چهار ماه گذشته با تلاش دستگاه قضائی وضابطین، یکی از مدیران شهرستان به اتهام ارتشاء دستگیر و بازداشت شد و در حوزه دهیاری و شورای روستا نیز عده‌ای به اتهام تخلفات مالی دستگیر شدند.

خانلری افزود: با بازدید میدانی از تصفیه خانه آب شاهد بعضی از بی توجهی‌ها در این امر بودیم که با ورود به این موضوع به عنوان مدعی العموم نسبت به ساماندهی و رعایت موارد بهداشتی اقدامات مؤثری در این زمینه صورت پذیرفت؛ همچنین اقدامات خوبی در خصوص حفظ منابع طبیعی واراضی کشاورزی در این حوزه قضائی صورت گرفت به عنوان نمونه، با توجه به تفکیک غیر مجاز اراضی در منطقه انارم شهرستان سوادکوه با دستور قضائی به امور اراضی جهاد کشاورزی بیش از ۶۰ هزار متر مربع آزاد سازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه در ادامه افزود: در منطقه دراسله در ۱۰ سال گذشته کوه خواری وزمین خواری وسیعی صورت گرفته بود وعلی رغم فشارها وجوسازی ها به این موضوع ورود ومبارزه با کوه خواری را قاطعانه پیگیر شدیم، همچنین درمنطقه خطیرکوه برداشت غیرقانونی وغیرمجاز معادن صورت می‌گرفت که با بررسی وضعیت معادن این منطقه، برداشت غیرمجاز از معادن متوقف شد.

خانلری حفظ امنیت وآرامش شهروندان را مورد تاکید قرارداد وگفت: با هر گونه اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی و نیز متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم و هنجارشکنان وفق قانون برخورد می‌کنیم ودراین راستا با دستور دادستانی تعداد ۳۰ قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف شد و متهمین با تفهیم اتهام بازداشت شدند.