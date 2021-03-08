به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مغانلو مهاجم ایرانی تیم فوتبال سانتاکلارا روز گذشته با عقد قراردادی به صورت قرضی و تا پایان فصل به تیم پرسپولیس ایران پیوست.

باشگاه سانتاکلارا امروز خبر پیوستن مغانلو به پرسپولیس را منتشر کرد و نوشت: «سانتاکلارا اطلاع می‌دهد که با تیم فوتبال پرسپولیس برای انتقال شهریار مغانلو به صورت موقت تا پایان این فصل به توافق رسیده است. مغانلو در اولین حضور خود در فوتبال اروپا با تیم سانتاکلارا ۱۳ بازی انجام داد با یک گل تاریخی در جام حذفی برابر موریرنسی تیم را به مرحله یک چهارم رساند. مغانلو حالا این امکان را دارد که به تکامل و پیشرفت خود (در پرسپولیس) ادامه بدهد و این بار با بازگشت به کشور مبدا خود و حضور در یکی از مهمترین باشگاه‌های ایران به تکامل و پیشرفت خود ادامه بدهد. برای این ورزشکار از نظر شخصی و شغلی آرزوی موفقیت داریم.»