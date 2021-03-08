به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگران و صادرکنندگان نمونه اردبیل اظهار کرد: ما امسال با دو چالش راهبردی در کشور روبه‌رو بودیم که اولی مربوط به شیوع کرونا است که مرزهای اقتصادی دنیا را جابجا کرد و ایران نیز به تبع بسیاری از کشورها گرفتاری و مشکلاتی را در بخش صنعتی و صادراتی پیدا کرد.

وی دومین چالش را تحریم ظالمانه استکبار جهانی اعلام کرد و گفت: این تحریم معیشت مردم و تولید صنعتی کشور را نشانه رفته بود که با برنامه‌ریزی انجام شده از ابتدای سال سعی کردیم تا با دور زدن تحریم‌ها به نوعی توان تولید کشور را حفظ کرده و به ارتقا معیشت مردم کمک کنیم.

معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند در این فرآیند فراز و نشیب‌های بسیاری را شاهد بودیم اما در مجموع باید کارنامه دولت و مسئولان را در حوزه صنعت، معدن و تجارت ستود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: آنهایی که به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران بودند امروز از تاریخ جهان حذف شدند و تحریم‌های استکبار نیز نتیجه عکس داده چرا که در بخش‌های مختلف در حوزه تولید و صنعت با روند توسعه قابل قبولی روبه‌رو هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در ۱۰ ماهه امسال مجموع پروانه‌های صادر شده هشت درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و شاهد بهره‌برداری از پنج هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در کشور بودیم.

صادقی نیارکی اشتغال این واحدهای صنعتی را بیش از ۱۰۷ هزار نفر به صورت مستقیم اعلام کرد و ادامه داد: در بخش اشتغال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد به انجام رسیده است.

وی رشد ۳۰۰ درصدی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی را یادآور شد و اضافه کرد: امسال ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور انجام شده که تنها در ۲۸ طرح صنعتی کشور ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع صرف شده است.

صدور ۳۱ هزار فقره جواز تأسیس در ۱۰ ماه امسال

صادقی نیارکی به جواز تأسیس ۱۰ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: ۳۱ هزار فقره جواز تأسیس در ۱۰ ماهه امسال صادر شده در حالی که در ۴۰ سال قبل ۷۷ هزار جواز تأسیس صنعتی در کشور صادر شده بود که یک جهش مناسبی را در سال جهش تولید نوید می‌دهد.

وی رشد به ثبت رسیده در جواز تأسیس صادر شده را ۳۷ درصد اعلام کرد و افزود: در واگذاری زمین به بخش صنعت صد درصد و همچنین پروانه بهره‌برداری در داخل شهرک‌های صنعتی یک جهش فوق‌العاده‌ای را شاهد هستیم که در استان اردبیل نیز همین فرآیند با قوت و قدرت ادامه یافته است.

صادقی نیارکی به رشد ۷۰ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان به تعداد ۲۰۷ واحد اشاره کرد و ادامه داد: در این استان امسال به رغم همه محدودیت‌ها زمینه اشتغال شش هزار و ۶۷۰ نفر در بخش صنعت به وجود آمده و سرمایه‌گذاری صنعتی نیز به بیش از یک‌هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

۹ هزار واحد راکد به مدار تولید بازگشتند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به تعیین تکلیف واحدهای راکد نیز اشاره کرد و گفت: ۹ هزار واحد صنعتی راکد و تعطیل شده در سال جاری به چرخه تولید بازگشتند که در استان اردبیل تعداد واحدهای راکد فعال شده ۵۶ مورد با اشتغال یک‌هزار و ۲۰۰ نفر بوده است.

وی به نهضت ساخت داخل و تأمین بخش عظیمی از قطعات و مواد اولیه واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: در سه سال اخیر با فعالیت کمیته ساخت داخل تلاش کردیم تا از خروج ۲۵ میلیارد دلار ارز جلوگیری شود که در ۹ ماهه امسال نیز با تأمین دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مواد اولیه به شکل داخلی بسیاری از طرح‌ها به سرانجام رسیده است.

صادقی نیارکی اظهار کرد: در ۲۸ رشته صنعتی فعالیت انجام می‌دهیم که در ۲۰ رشته صنعتی رشد مثبت تا ۴۰ درصد اتفاق افتاده به طوری که در تولید لوازم خانگی رشد تولید کشور ۴۰ درصد و تولید کامیون، کمباین و دستگاه‌های کشاورزی ۱۵ درصد رشد رقم خورده است.

وی تصریح کرد: ما سخت‌ترین تحریم‌ها را در سال‌های اخیر تجربه کردیم ولی با وجود همه این شرایط سخت رشد اقتصادی کشور مثبت بوده و صادرات ما تا ۲۰ درصد جهش یافته است.

صادقی نیارکی در مورد رقم واردات قطعی ۱۰ ماهه با کشور خاطر نشان کرد: ۳۰ میلیارد دلار واردات در گمرکات کشور انجام شده و امیدواریم تا پایان سال تراز مثبتی را در صادرات در قیاس با واردات شاهد باشیم.

مسئول تولید کشور مشکل اصلی را تأمین مواد اولیه اعلام کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی تا سه شیفت نیز آماده فعالیت هستند اما در تأمین مواد اولیه برخی مشکلات وجود داشته که با همراهی و همکاری مجلس، دولت و قوه قضائیه سعی و تلاشمان بر این است تا از این گردنه سخت عبور کنیم و بدون وابستگی به خارج نیازهای صنعتی کشور را تأمین کنیم.

وی ارزش تولیدات صنعتی کشور را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات موظف شدند تا بر اساس منابع متمرکز تولیدکنندگان و صنعتگران پرداختی را انجام دهند که انتظار می‌رود در سال آینده ۷۰ درصد صورت‌های مالی حسابرسی شده برای بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شود.