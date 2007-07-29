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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۴۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت.

آیه روز:

وآتوا النساء صدقَاتهن نحلة فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا .  

ومهریه زنان را به عنوان هدیه اى الهى با میل و رغبت و بدون چشمداشت و منت گذارى به خودشان بدهید واگر چیزى از آن را با میل و رضایت خود به شما ببخشند ، آن را حلال و گوارا بخورید .

سوره نساء، آیه 4

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

شناخت ارزشها

قدر الرجل على قدر همته و صدقه على قدر مروئته و عفته على قدر غیرته .

ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستگویى او به میزان جوانمردى اش و پاکدامنى او به اندازه غیرت اوست .

امام حسن عسگری(ع):

التواضع نعمة لا یحسد علیها .

فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند .

تحف العقول ، ص 520

کد مطلب 516488

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