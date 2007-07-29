آیه روز:
وآتوا النساء صدقَاتهن نحلة فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا .
ومهریه زنان را به عنوان هدیه اى الهى با میل و رغبت و بدون چشمداشت و منت گذارى به خودشان بدهید واگر چیزى از آن را با میل و رضایت خود به شما ببخشند ، آن را حلال و گوارا بخورید .
سوره نساء، آیه 4
ذکر روز یکشنبه:
احادیث امروز:
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
شناخت ارزشها
قدر الرجل على قدر همته و صدقه على قدر مروئته و عفته على قدر غیرته .
ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستگویى او به میزان جوانمردى اش و پاکدامنى او به اندازه غیرت اوست .
امام حسن عسگری(ع):
التواضع نعمة لا یحسد علیها .
فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند .
تحف العقول ، ص 520
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