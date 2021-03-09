بهروز عطایی: خوشحالم «پدیده» به والیبال ایران معرفی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله نیمه‌نهایی سی و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم‌های هراز آمل و سپاهان به ترتیب با شکست مقابل تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان، از راهیابی به فینال بازماندند. قرار بود دو تیم بازی رده‌بندی را برای تعیین جایگاه سوم برگزار کنند اما با تصمیم فدراسیون والیبال و موافقت دو باشگاه، دیدار رده‌بندی انجام نمی‌شود و عنوان سوم مشترک به دو تیم اعطا خواهد شد.

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال هراز آمل پس از عنوان سوم مشترک تیمش در رقابت‌های لیگ برتر والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دو تیم انگیزه کافی برای برگزاری دیدار رده‌بندی نداشتند و همچنین با توجه به فشردگی رقابت‌ها و برای به حداقل رساندن ریسک آسیب دیدگی بازیکنان ملی‌پوش، تصمیم بر این گرفته شد دیدار رده‌بندی برگزار نشود و عنوان سوم مشترک به دو تیم هراز و سپاهان اعطا شود چرا که اولویت نخست و مهم، حفاظت از بازیکنان ملی‌پوش است تا به دور از آسیب در خدمت تیم ملی قرار گیرند. همچنین بحث کرونا نیز در این تصمیم بی‌تأثیر نبود.

وی در ادامه درباره ارزیابی‌اش از رقابت‌های لیگ برتر گفت: رقابت‌ها فوق‌العاده بود، شاید در سال‌های اخیر کمتر شاهد چنین بازی‌های باکیفیتی بودیم و پیش‌بینی تیم قهرمان واقعاً سخت است. تیم هراز در پایان دور مقدماتی در رده ششم جدول قرار داشت اما در مرحله پلی‌آف موفق شد تیم سوم جدول را حذف کند. تیم سیرجان نیز که در جایگاه چهارم حضور داشت، تیم صدرنشین سپاهان را از راهیابی به فینال بازداشت و این نشان از فشردگی و تنگاتنگی رقابت‌ها بود.

عطایی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا، فدراسیون والیبال تصمیم به برگزاری متمرکز مسابقات گرفت تا خطر ابتلای بازیکنان را به حداقل‌ترین حالت ممکن کاهش دهد. شیوه خوبی نیز بود و خوشبختانه تا به اینجا بدون انجام بازی معوقه، مسابقات برگزار شد. دو تیم سپاهان و آمل هراز عنوان سوم مشترک را کسب کردند و منتظر دیدار پایانی تیم‌های سیرجان و شهرداری ارومیه برای معرفی قهرمان هستیم.

سرمربی تیم والیبال هراز آمل تأکید کرد: در ۱۵ سال حضورم در رقابت‌های لیگ، مسابقاتی با این کیفیت به یاد ندارم البته ما دو بازیکن کیفی خود را در پلی‌آف از دست دادیم. بازیکنان جایگزین تلاش خود را کردند و از آنها تشکر می‌کنم که با تمام قوا، به تیم کمک کردند.

وی درباره تصمیم فدراسیون والیبال و معرفی بازیکنان چهره تیم‌ها به اردوی تیم ملی نیز گفت: تیم والیبال هراز آمل چند بازیکن پدیده داشت؛ غفاری، شبان و اجلالی‌نژاد، بازیکنان جوانانی هستند که عملکرد فوق‌العاده‌ای در مسابقات داشتند و به نتایج تیم بسیار کمک کردند. خوشحالم که هر دوره بازیکنان جدیدی به والیبال مملکت معرفی می‌کنم. این سه بازیکن در نخستین سال حضورشان در رقابت‌های لیگ برتر فوق‌العاده درخشیدند و پدیده بودند. بازیکنان باتجربه دیگر نیز مانند قرا، غلامی، رمضانی، همایونفر، قائمی و … نیز عملکرد خوبی داشتند و همگی شایستگی حضور در اردوهای ملی را دارند.