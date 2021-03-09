قهرمان لیگ شمشیربازی در اسلحه فلوره مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای مرحله برگشت لیگ شمشیربازی کشور در اسلحه فلوره که امروز برگزار شد تیم آکادمی سرهنگ پور با کسب ۲۴ امتیاز قهرمان شد.

در جدول رده بندی تیم اشتاد سازه مشهد با ۲۰ امتیاز نایب قهرمان و دانشگاه آزاد با کسب ۱۶ امتیاز سوم شد.

در پایان رقابتهای این فصل لیگ برتر آقایان اشتاد سازه مشهد در سه اسلحه نایب قهرمان شد. دانشگاه آزاد با کسب یک عنوان قهرمانی و دو عنوان سومی به کار خود خاتمه داد و فولاد سپاهان اصفهان و آکادمی روزبه سرهنگ پور هم با کسب یک قهرمانی و شهدای شور مست مازندران با کسب یک عنوان سومی به کار خود خاتمه دادند.