تنور بی کیفیتی در صف نانوایی های سیستان داغ است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فرشته بامری؛ نان نقش مهمی در سبد خانواده مردم سیستان و بلوچستان به ویژه خانواده‌های کم درآمد دارد و اغلب غذاهایی که در این خطه از کشور طبخ می‌شوند برای صرف شدن نیاز به نان دارند از سوی دیگر منطقه سیستان که در گذشته به دلیل وضعیت مطلوب کشاورزی به انبار غله ایران مشهور بوده همواره با نان با کیفیت خود زبانزد خاص و عام بوده است.

اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی چندین ساله بسیاری از مردم منطقه سیستان قادر به تهیه آرد و پخت نان نیستند و نانوایی‌ها در منطقه سیستان انواع نان شامل تافتون، سنگک، بربری، نان جو و نان محلی خانگی را پخت می‌کنند البته همچنان نان محلی هم در روستاها و هم در بعضی منازل شهری که تنور گازی دارند پخت و به فروش می‌رسد این نوع نان از کیفیت بالایی برخوردار است و ماندگاری آن بین ۳ تا ۵ روز است و به اصطلاح زود خراب نمی‌شود، قیمت نان تافتون خانگی و یا به اصطلاح سنتی در حال حاضر در بازار بین ۵ تا ۶ هزار تومان است که این قیمت بالا سبب شده تا همه شهروندان نتوانند این نوع نان را خریداری و به سبد خانوار اضافه کنند.



محمد کاظم آجودانی یکی از شهروندان منطقه سیستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نانی که این روزها از نانوایی‌های منطقه سیستان تهیه می‌شود نیمه سوخته، خمیر و فاقد طعم و مزه است و اگر نان را پس از خرید سریع بسته بندی نکنیم و در فریزر نگهداری نشود قابلیت مصرف را از دست می‌دهد و دور ریخته می‌شود.

نانی که این روزها از نانوایی‌های منطقه سیستان تهیه می‌شود نیمه سوخته، خمیر و فاقد طعم و مزه است

وی افزود: به همین دلیل بخش قابل توجهی از نان خریداری شده، در شهرها به نمکی‌ها فروخته و در روستاها به مصرف دام‌ها می‌رسد.

این شهروند سیستانی ادامه داد: برخی نان‌ها فقط ظاهر خوبی دارند اما داخل نان، خمیر یا آرد سفید دیده می‌شود که حکایت از روش‌های پخت نادرست دارد.

ایران آذین یکی دیگر از شهروندان زابلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی نانوایی‌ها روی خمیر قبل از پخت روغن اضافه می‌کنند تا ظاهر نان بهتر شود اما بر خلاف ظاهر خوب در طعم و مزه اش تفاوتی ایجاد نمی‌کند.



وی افزود: نانوایی‌هایی هم هستند که نان روغنی پخت می‌کنند که مزه خوبی به نان می‌دهد اما به دلیل روغن استفاده شده در پخت نان قیمت نان بالاتر است و همه شهروندان نمی‌توانند از این نان خریداری کنند.



وی تصریح کرد: این روزها چون قیمت آرد بسیار بالا رفته روستایی‌هایی که تنور دارند هم نان پخت نمی‌کنند و اغلب آنها به اجبار نان مصرفی خود را از نانوایی‌ها خریداری می‌کنند.

روزگاری مردم منطقه سیستان نان پر آوازه خود را تهیه و بر سفره می‌گذاشتند

شقایق بازگیر یکی دیگر از شهروندان سیستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روزگاری مردم منطقه سیستان با آسیاب کردن گندم نان پر آوازه خود را تهیه و بر سفره می‌گذاشتند اما اکنون مجبورند به دلیل خشکسالی برای دست یافتن به نان بی کیفیت در صف‌های طولانی بایستند و نان خمیری شکل و فاقد کیفیت را خریداری کنند.

وی افزود: متأسفانه کیفیت نان در منطقه سیستان به هیچ عنوان مطلوب نیست و وقتی هم اعتراض می‌کنیم صاحبان نانوایی‌ها جواب سر بالا می‌دهند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه قیمت نان بالا و کیفیت آن پایین است اما مردم منطقه سیستان به ناچار این نان را از نانوایی‌ها تهیه و مصرف می‌کنند.

بازرسی از نانوایی‌ها تشدید می‌شود

عباسعلی ارجمندی، فرماندار زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نان قوت غالب مردم منطقه سیستان است، از این رو کیفیت نان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خبازی‌های منطقه باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه، لازم است، تا برای تولید نان باکیفیت مشوق‌هایی در نظر گرفته شود، افزود: در این خصوص باید دوره‌های آموزشی ویژه خبازی‌ها برگزار شود تا نان با روش استاندارد پخت شود و کیفیت خود را در حین پخت از دست ندهد.

فرماندار زابل تصریح کرد: آن دسته از نانوایانی که نان با کیفیت تولید کنند سهمیه آرد آنها افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به بازدیدهای فرمانداری زابل در پی گزارشات مردمی از نانوایی‌های منطقه، گفت: برخی از نانوایی‌ها با وجود بازدیدها و تذکرات مکرر که از سوی فرمانداری ویژه شهرستان زابل صورت گرفته همچنان مرتکب تخلف می‌شوند.

ارجمندی ادامه داد: در این راستا مقدار ۲۹ تن آرد و سوخت از خبازان متخلف کسر و به نانوایانی که با رعایت ساعت پخت، نظافت محیط خبازی، کیفیت نان تولیدی را به نحوه مطلوب انجام دادند به عنوان سهمیه تشویقی اختصاص داده شد.

وی با اشاره به اینکه، این روند کسر و تشویق سهمیه خبازان همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: لازم است تا تمامی خبازان نسبت به زیبا سازی خبازی خود اقدام کند و چنانچه خبازی از این امر سرپیچی کند با کسر سهمیه روبرو می‌شود.

در مجموع این موضوع که کیفیت نان در منطقه سیستان مطلوب نیست امری واضح و مشخص است و این امر هر دلیلی از جمله آرد بی کیفیت و عدم مهارت کارگران نانوایی داشته باشد باید فکر اساسی برای حل آن اندیشیده شود.