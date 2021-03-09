به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، سه‌شنبه، تحت تأثیر رشد سود اوراق قرضه آمریکا و دلار، نزدیک به پایین‌ترین سطح ۹ ماهه باقی ماند.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، که تا ۱٫۶۸۲ دلار پایین آمده بود، ۰.۵۱ درصد رشد کرد و به ۱٫۶۸۹.۷۶ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۵۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۶۸۹.۹۰ دلار بازگشت.

دیشب با رشد دلار و رسیدن آن به بالاترین سطح ۳ ماهه و همچنین نزدیک شدن سود اوراق قرضه آمریکا به بالاترین سطح یک ساله، هر دو شاخص طلا بیش از ۱ درصد سقوط کرده بودند.