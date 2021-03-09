معرفت زمینه ساز محبت و اطاعت و پذیرش ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده، شامگاه دوشنبه در مراسم شهادت امام موسی کاظم (ع) در آستان فاطمه اخری رشت، گفت: از بزرگترین نعمت‌های الهی، نعمت ولایت و امامت است.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به احادیث و روایات اسلامی، اظهار کرد: اسلام بر پنج رکن نماز، زکات، روزه، حج و ولایت استوار است.

وی تاکید کرد: ولایت کلید ورود به این ارکان است و در آموزه‌های اسلامی به هیچ چیزی همانند ولایت توجه ما را جلب نکردند.

نوری زاده افزود: ولایت آنقدر در سرنوشت ما تأثیر گذار است که اگر امام نبود تمام نیازهای ما در امور مادی خلاصه می‌شد و راهی به امور معنوی نداشتیم.

وی اضافه کرد: ائمه معصومین کیفیت زندگی، چگونه زندگی کردن و مسیر صحیح زندگی را برای ما تبیین کردند.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان ساخت: در زیارت جامعه، شناخت امام مساوی با شناخت خداوند و جهل به امامت مساوی با جهل به خدا بیان شده است.

وی معرفت را زمینه ساز محبت و اطاعت و پذیرش ولایت امام دانست و گفت: ائمه از همه خلایق اطاعتشان و محبتشان نسبت خدا بیشتر است چون نسبت به عامه مردم، معرفتشان به خداوند بیشتر است.

نوری زاده بیان کرد: ائمه معصومین به خاطر اینکه معرفت و محبت و اطاعتشان نسبت به خداوند تمام است آینه تمام نمای خداوند هستند.

وی با بیان اینکه نیاز به امام شناسی داریم، گفت: متأسفانه نهایت فضیلتی که برای امام قائل هستیم دانستن غیب است در صورتی که فاصله امام با انسان معمولی فاصله فرش تا عرش است.



معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه یکی از راهنمایان بشریت به ذات اقدس الهی امام موسی کاظم (ع) است، اضافه کرد: ایشان فرموده‌اند از ما نیست کسی که هر روز به حساب اعمالش نرسد.

حجت الاسلام نوری زاده اظهار کرد: چنین شخصی در حسابرسی اعمال، اگر دید عمل نیکی انجام داده شاکر باشد و اگر عمل ناپسندی انجام داده طلب مغفرت کند.