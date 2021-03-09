نمره قبولی کادر فنی کشتی به عملکرد کریمی در ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین المللی کشتی آزاد جام متئو پلیکونه ایتالیا طی روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه در شهر رُم ایتالیا برگزار شد که کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان تنها دو نماینده را به این تورنمنت اعزام کرده بود. بر این اساس علیرضا کریمی در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان رفت و به مدال نقره رسید و بهنام احسان پور هم در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی گرفت و در نمایشی دور از انتظار در همان گام نخست از این رقابت‌ها حذف شد.

ابراهیم مهربان یکی از مربیان تیم ملی کشتی آزاد که کشتی‌گیران کشورمان را در تورنمنت ایتالیا همراهی می‌کرد، بامداد امروز وارد تهران شد و در تشریح عملکرد علیرضا کریمی گفت: در ابتدا باید صراحتاً به این موضوع اشاره کنم که کریمی مدتها از میادین دور بود و در ایتالیا هم در یک وزن بالاتر به میدان رفت. در نتیجه بررسی عملکرد او باید با توجه به این نکات صورت گیرد که به نظر من نتیجه کسب شده نیز قابل قبول است.

وی افزود: علیرضا کریمی به دلیل مصدومیت و عمل جراحی و طی کردن دوران نقاهت حدود یکسال و نیم از میادین دور بود. البته در تورنمنت ایتالیا با وجود ضعیف ظاهر شدن در کشتی اول، توانست در کشتی بعدی خودش را پیدا کند و کشتی خوبی با حریف ترکیه‌ای خود بگیرد. هر چند که در کشتی فینال مغلوب رقیب آمریکایی شد و در نهایت نقره گرفت.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص شکست کریمی در فینال گفت: همانطور که گفتم او در یک وزن بالاتر به میدان رفت و حریف آمریکایی او نیز دقیقاً به سبک مدعیان بزرگ این کشور کشتی می‌گرفت. کولین مور آمریکایی حریف توانمند و قابل توجهی در این وزن محسوب می‌شود در حالی که کریمی مدتها از میادین دور بود و نتوانست از مدتها قبل مثل حریفش در کوران مسابقات باشد.

مهربان در پایان ادامه داد: به هر حال با توجه اینکه کریمی یک عمل جراحی را پشت سر گذاشته بود، می‌توان عملکردش را رو به جلو دانست، چراکه زمان زیادی از حضور مجدد او بر روی تشک مسابقات رسمی نمی‌گذرد. در نهایت باید عملکرد او را با توجه به شرایطش قابل قبول و امیدوارکننده خواند چراکه حضور او در تورنمنت ایتالیا بسیار مفید و سازنده بود.