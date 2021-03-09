تخلف مرغ فروشان بازار مرغ را مختل کرد/نظام توزیع مشکل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد مهدی برومندی در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما افزود: امسال ۶۰۹ هزار تن سیب و ۵۳۰ هزار تن پرتقال در سردخانه‌ها ذخیره کرده ایم.

وی با بیان اینکه توزیع و قیمت گذاری میوه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست افزود: بر اساس دستور العمل‌ها ذخیره سازی میوه بر عهده وزارت صمت است.

برومندی گفت: کمیته ویژه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به وزارت صمت در جهت تأمین و عرضه محصولات کشاورزی و دامداری تشکیل شده است.

وی افزود: کالا به مقدار زیاد وجود دارد، اما نظام توزیع مشکل دارد، زیرا در یک نقطه از تهران قیمت‌ها یک عدد و در منطقه دیگر از این شهر قیمت‌ها چیز دیگری است. بر اساس قانون وظیفه وزارت جهاد کشاورزی فقط تولید است.

وی ادامه داد: برای تولید مرغ باید نهاده در اختیار داشته باشیم، اما در ۱۱ ماه سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت سفارش نهاده‌ها ۳۶ درصد، تخصیص ارز ۱۸ درصد و خروج نهاده‌ها از گمرک ۱۹ درصد کاهش یافته است و در واردات جو که ۵۰ درصد به آن وابستگی داریم یک و نیم میلیون تن عقب افتادگی داریم.

برومندی افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار باید در بهمن ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌دادیم که این کار بر اساس پایش میدانی و آمارها صد در صد انجام شده است و نهاده‌ها را برای مرغداران تأمین کرده ایم و نهاده‌ها را با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مرغداران رسانده ایم ضمن اینکه تا مرحله کشتارگاه تولید مرغ برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و ما تولید را انجام داده ایم.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تعداد مرغی که وارد کشتارگاه می‌شود باید با آن چیزی که از کشتارگاه خارج می‌شود در سامانه ثبت شود.

وی درباره آمار بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز کامل به نهاده‌های کشاورزی در امسال گفت: تخصیص ارز بانک مرکزی مانند بارانی است که در طول سال نمی‌بارد، اما یکباره نازل می‌شود در صورتی که این تخصیص ارز باید در زمان‌های متعدد انجام می‌شد.

مرغ فروشان حواله‌های خود را در بازار آزاد می‌فروشند!

برومندی افزود: روزانه ۸۰۰ تن مرغ گرم به بازار تهران عرضه می‌کنیم و در حالی که نیاز کشور به مرغ روزانه ۵ هزار و ۶۰۰ تن است ۷ هزار و ۷۰۰ تن تحویل می‌دهیم. مشکل اینجاست که مرغ فروشی که ۱۰۰ کیلو سهمیه مرغ دارد حواله یک تنی مرغ خود را در میدان بهمن در بازار آزاد می‌فروشد و مرغی را که باید ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف کننده برساند قطعه بندی می‌کند و کیلویی ۵۰ هزار تومان می‌فروشد.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: افزایش قیمت تخم مرغ نیز در چند ماه پیش به دلیل صادرات آن در زمان نامناسب آن بود و ۶۰ هزار تن تخم مرغ که باید در کل سال صادر می‌شد در ۶ ماه صادر شد.

در ادامه عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار نیز گفت: به دلیل نامناسب بودن وضع مالی کشاورزان فقط ۴۰ درصد باغداران و کشاورزان محصولات خود را ذخیره می‌کنند، اما بقیه محصول خود را می‌فروشند.

وی افزود: در بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و به عنوان دولت نمی‌توانیم در قیمت گذاری میوه دخالت چندانی داشته باشیم. برای مدیریت روزهای پایانی سال از ستادهای تنظیم بازار استانی میزان نیاز میوه آن‌ها را استعلام می‌گیریم و آن را ذخیره می‌کنیم.

نظام توزیع مشکل دارد

قبادی با بیان اینکه نظام توزیع ما مشکل دارد، گفت: بر اساس تقاضای استان‌ها امسال به کمتر از ۴۰ هزار تن سیب و پرتقال برای ذخیره سازی نیاز داشتیم که ما ۲۰ درصد به آن اضافه کردیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار نیز گفت: بحث فروش و توزیع محصولات کشاورزی برعهده وزارت صمت است، اما زمانی که تولید میوه گران تمام می‌شود چه باید بکنیم.

وی اضافه کرد: در عرضه محصولات کشاورزی دلالی وجود دارد، اما زمانی که امکانی برای ذخیره سازی محصولات کشاورزی برای تولید کننده وجود ندارد مجبور است آن را به دلال بدهد.

قبادی افزود: در ۲۵۳ میدان میوه و تره بار شهر تهران میوه به قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد و در همه شهرها نیز میادین مرکزی میوه وجود دارد که میوه‌ها را حداکثر با سود ۳۵ درصد می‌فروشند.

وی گفت: در زمینه گران فروشی میوه ۱۵ هزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل و ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه از طرف تعزیرات حکومتی صادر شد. روزانه ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران می‌شود البته در برخی روزها این رقم به ۷۰۰ تن هم می‌رسد.

دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در این برنامه گفت: ارز نهاده‌های دامی بر اساس آمار بانک مرکزی کامل در سال ۹۹ اختصاص داده شده است که به عنوان نمونه در ذرت مانند سال گذشته و در کنجاله بیشتر از پارسال ارز اختصاص یافت، اما در جو این رقم کمتر از پارسال بود. اکنون انباشت ذرت جو و کنجاله در سامانه بازارگاه داریم.

قبادی ادامه داد: بازار تهران روزانه به هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تن مرغ نیاز دارد.

انتقاد از چالش‌های دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و صمت و تصمیمات رئیس جمهور

همچنین روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: چالش دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در دولت تدبیر، مدیریتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تولید و توزیع بدیهی‌ترین موضوع اقتصاد و آسان‌ترین آن درباره میوه است، اما مدیریتی برای آن وجود ندارد. قانون بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما رئیس جمهور در جلسه سران سه قوا آن را رد کرد و دوباره نیز که دو وزیر توصیه کردند این کار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود دوباره رئیس جمهور آن را وتو کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مسئله ما کمبود میوه و تولید آن نیست بلکه ساختار توزیع ما قرون وسطایی است و یک نفر تولید می‌کند و ۷ نفر دلالی می‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه برخورد با دلالان را دارد، در این وزارتخانه یک دفتر یا دو سه کارشناس که به مسئله دلالی بپردازند وجود ندارد.

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