به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید رسولی با یادآوری اینکه امسال بیش از ۴ ماه مسیرهای ریلی کشور در مرز به دلیل کرونا مسدود بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه تا به امروز علاوه بر جبران آن ۴ ماه عقب‌افتادگی، همچنین این شرکت به رشد ۱۰ درصدی در تولید رسیده و تا پایان سال نیز این سیر رشد ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و مفاد تنظیم شده در سند برنامه ششم به‌منظور افزایش سهم ریلی و ارتقای بهره‌وری آن در کشور، تصریح کرد: هیئت دولت و به ویژه وزیر راه و شهرسازی علاقه مند به ارتقای این صنعت هستند و تاکنون نیز اقدامات ارزنده‌ای در این زمینه انجام شده یا در دست اقدام است.

رسولی خاطرنشان کرد: طی دهه مبارک فجر، ۹ چشمه بار به ۳۴ و نیم میلیون کیلومتر خط شبکه ریلی کشور متصل شد و به بهره‌برداری رسید. این ۹ چشمه بار به میزان ۵ و نیم میلیون تن پتانسیل ریلی را در کشور افزایش داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برنامه جامعی برای اتصال چشمه‌های بار به نزدیکی شبکه ریلی تدوین شده که این طرح در حال تکمیل است. چندین ماه است که گروه‌های متخصص در حال بررسی آن هستند و مراحل تدقیق آن نیز در حال سپری شدن است.

وی تأکید کرد: با اتصال این مراکز بار شناسایی شده به شبکه ریلی، دسترسی به یک بازار ۱۳۰ میلیون تنی برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌شود.

رسولی در ادامه گفت: اما اینکه چه قدر می‌توان به این پتانسیل و ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی بار دست پیدا کرد، بستگی به میزان ناوگان و مسائل زیرساختی در کشور دارد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن اظهار کرد: این برنامه یک هدف دارد و آن اتصال مراکز بار و جذب بار در کشور و یک الزام دارد که آن هم مربوط به تکمیل حوزه زیربنا و حوزه ناوگان است. در حال حاضر برآورد سبد مالی این برنامه احصاء و برای آن یک مدل مالی تنظیم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این یک برنامه جامع بوده و قرار است ضمن رونمایی از آن، به‌صورت برش‌های سالانه معرفی و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: اگر منابع مالی این برنامه تأمین شود در یک بازه زمانیِ ۵ ساله این طرح محقق خواهد شد.