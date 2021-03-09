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۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۰۹

معاون وزیر راه خبر داد؛

برنامه راه‌آهن برای رسیدن به ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی حمل ریلی بار

برنامه راه‌آهن برای رسیدن به ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی حمل ریلی بار

مدیرعامل شرکت راه‌آهن از تدوین برنامه جامع این شرکت جهت دستیابی به ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی بار در کشور خبر داد و تصریح کرد: در صورت تأمین منابع مالی، این برنامه طی ۵ سال محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید رسولی با یادآوری اینکه امسال بیش از ۴ ماه مسیرهای ریلی کشور در مرز به دلیل کرونا مسدود بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه تا به امروز علاوه بر جبران آن ۴ ماه عقب‌افتادگی، همچنین این شرکت به رشد ۱۰ درصدی در تولید رسیده و تا پایان سال نیز این سیر رشد ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و مفاد تنظیم شده در سند برنامه ششم به‌منظور افزایش سهم ریلی و ارتقای بهره‌وری آن در کشور، تصریح کرد: هیئت دولت و به ویژه وزیر راه و شهرسازی علاقه مند به ارتقای این صنعت هستند و تاکنون نیز اقدامات ارزنده‌ای در این زمینه انجام شده یا در دست اقدام است.

رسولی خاطرنشان کرد: طی دهه مبارک فجر، ۹ چشمه بار به ۳۴ و نیم میلیون کیلومتر خط شبکه ریلی کشور متصل شد و به بهره‌برداری رسید. این ۹ چشمه بار به میزان ۵ و نیم میلیون تن پتانسیل ریلی را در کشور افزایش داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برنامه جامعی برای اتصال چشمه‌های بار به نزدیکی شبکه ریلی تدوین شده که این طرح در حال تکمیل است. چندین ماه است که گروه‌های متخصص در حال بررسی آن هستند و مراحل تدقیق آن نیز در حال سپری شدن است.

وی تأکید کرد: با اتصال این مراکز بار شناسایی شده به شبکه ریلی، دسترسی به یک بازار ۱۳۰ میلیون تنی برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌شود.

رسولی در ادامه گفت: اما اینکه چه قدر می‌توان به این پتانسیل و ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی بار دست پیدا کرد، بستگی به میزان ناوگان و مسائل زیرساختی در کشور دارد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن اظهار کرد: این برنامه یک هدف دارد و آن اتصال مراکز بار و جذب بار در کشور و یک الزام دارد که آن هم مربوط به تکمیل حوزه زیربنا و حوزه ناوگان است. در حال حاضر برآورد سبد مالی این برنامه احصاء و برای آن یک مدل مالی تنظیم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این یک برنامه جامع بوده و قرار است ضمن رونمایی از آن، به‌صورت برش‌های سالانه معرفی و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: اگر منابع مالی این برنامه تأمین شود در یک بازه زمانیِ ۵ ساله این طرح محقق خواهد شد.

کد مطلب 5165421

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اصلی ترین مساله برقراری ارتباط ریلی استراتزیک رشت آستارا و بصره و شلمچه است !!! مواردی که باعث ایجاد جذابیت بسیار بالا برای مسیرهای ترانزیت ریلی ایران خواهد شد !!!!

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