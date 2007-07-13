  1. سیاست
مرعشی به مهر خبر داد:

ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان تا دو هفته آینده تشکیل می‌شود

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اعلام اینکه ستاد انتخابات احزاب اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس هشتم، تا دو هفته آینده تشکیل می‌شود، گفت: این ستاد، وظیفه هماهنگی و اجرایی امور انتخابات را در تهران و استان ها بر عهده دارد.

سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مذاکرات گروه های مختلف اصلاح طلب، روند خوبی را طی می کند هر چند هنوز به کار بررسی مصادیق نرسیده ایم.

وی با اشاره به تذکرات مقام معظم رهبری به شورای نگهبان و گام برداشتن در چارچوب قانون نه براساس مصلحت، ابراز امیدواری کرد انتخاباتی پرشور ، آزاد و قانونی در 24 اسفند برگزار شود. 

مرعشی گفت: به مشارکت مردم و وحدت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم امیدواریم و به نتیجه انتخابات احترام خواهیم گذاشت.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی  خاطرنشان کرد: چنانچه مردم در انتخابات مجلس هشتم به ما ماموریت خدمت را تفویض کنند، برنامه های اصلاحی کشور را در مسیر توسعه قرار می دهیم و چنانچه به رقیب مان رای دهند، امیدواریم رقیب عاقلی را برگزینند.

