انتخابات «خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت» فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، آخرین مهلت بارگذاری نشریه و تایید مدیرمسئول ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه بود. این انتخابات روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در سامانه رای‌شمار به آدرس app.rayshomar.ir برگزار می‌شود.

مدیران مسئول نشریات دانشگاهی که واجد حق رای هستند، باید ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی سامانه خانه نشریات در ساعت مقرر نسبت به انتخاب حداکثر سه نفر افراد واجد شرایط جهت تشکیل شورای خانه نشریات آن منطقه اقدام کنند.

افرادی که نام آن‌ها در لیست آمده و یا تا زمان ذکر شده نشریه آن‌ها در سامانه خانه نشریات رویت شود (بارگذاری و تایید توسط کارشناس نشریات) امکان شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

لیست افراد واجد شرایط در سامانه مربوطه قابل مشاهده است.