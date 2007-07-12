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۲۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۲

واشنگتن پست :

کاخ سفید مانع ادامه فعالیت گروه تحقیق عراق شده است

کاخ سفید مانع ادامه فعالیت گروه تحقیق عراق شده است

با وجود رای ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا برای احیای گروه تحقیق عراق، اما کاخ سفید مانع جمع شدن دوباره اعضای این گروه برای تهیه دومین ارزیابی مستقل از وضعیت نظامی و سیاسی در عراق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، به گفته " لی همیلتون" یکی از روسای این گروه، اعضای این گروه و همچنین انستیتوی صلح آمریکا که در این گروه فعالیت داشتند، خواستار مشارکت و ادامه فعالیت بودند، اما کاخ سفید چراغ سبزی را به آنها برای ادامه فعالیتشان نشان نداد و بدین ترتیب آنها دیگر تمایلی برای انجام بررسی دوم بدون تایید "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ندارند.

همیلتون در گفتگویی خاطر نشان کرد :" احتمال ندارد که بررسی دوم آغاز شود، مگر آنکه کاخ سفید آن را تایید کند."

وی افزود :" این گروه نمی تواند بدون موافقت و یا رضایت آن پیش برود، چرا که ما به حمایت آن برای سفر و دسترسی به اسناد و مدارک نیاز داریم."

به گفته مقامهای آمریکایی، کاخ سفید خواهان یک ارزیابی مستقل برای رقابت با گزارشهای 15 سپتامبراز سوی " دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در این کشور نیست.

کاخ سفید گفته است که لزومی برای ادامه فوری این گزارش نمی بیند و در حال اجرای یک استراتژی است که موافق بسیاری از پیشنهادهای این گروه است.

گروه تحقیق عراق موسوم به بیکر- همیلتون در ماه دسامبر سال گذشته، مارس سال 2008 را تاریخ خروج اکثر نظامیان آمریکایی از عراق تعیین کرده بود.

این گروه همچنین خواستار تلاشهای آمریکا برای آموزش نیروهای عراقی و مبارزه با تروریسم شده بود و همچنین درخواستی را مبنی بر در پیش گرفتن یک دیپلماسی قاطع و محکم با همسایگان عراق ( ایران و سوریه) مطرح کرده بود.

کد مطلب 516564

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