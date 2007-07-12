کاخ سفید مانع ادامه فعالیت گروه تحقیق عراق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، به گفته " لی همیلتون" یکی از روسای این گروه، اعضای این گروه و همچنین انستیتوی صلح آمریکا که در این گروه فعالیت داشتند، خواستار مشارکت و ادامه فعالیت بودند، اما کاخ سفید چراغ سبزی را به آنها برای ادامه فعالیتشان نشان نداد و بدین ترتیب آنها دیگر تمایلی برای انجام بررسی دوم بدون تایید "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ندارند.

همیلتون در گفتگویی خاطر نشان کرد :" احتمال ندارد که بررسی دوم آغاز شود، مگر آنکه کاخ سفید آن را تایید کند."

وی افزود :" این گروه نمی تواند بدون موافقت و یا رضایت آن پیش برود، چرا که ما به حمایت آن برای سفر و دسترسی به اسناد و مدارک نیاز داریم."

به گفته مقامهای آمریکایی، کاخ سفید خواهان یک ارزیابی مستقل برای رقابت با گزارشهای 15 سپتامبراز سوی " دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در این کشور نیست.

کاخ سفید گفته است که لزومی برای ادامه فوری این گزارش نمی بیند و در حال اجرای یک استراتژی است که موافق بسیاری از پیشنهادهای این گروه است.

گروه تحقیق عراق موسوم به بیکر- همیلتون در ماه دسامبر سال گذشته، مارس سال 2008 را تاریخ خروج اکثر نظامیان آمریکایی از عراق تعیین کرده بود.

این گروه همچنین خواستار تلاشهای آمریکا برای آموزش نیروهای عراقی و مبارزه با تروریسم شده بود و همچنین درخواستی را مبنی بر در پیش گرفتن یک دیپلماسی قاطع و محکم با همسایگان عراق ( ایران و سوریه) مطرح کرده بود.