لزوم نامگذاری خیابانی در کرمان به نام آیت الله حقیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از شهروندان کرمانی اعم از طلاب و روحانیون، دانشجویان و اساتید، فرهنگیان و کارمندان، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و فرهیختگان کرمانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای شهر کرمان خواستار نامگذاری خیابانی به نام زنده یاد «آیت الله عباس حقیقی» از روحانیون برجسته و اساتید مبارز حوزه‌های علمیه و مفسر قرآن شدند.

در بخشی از این نامه ضمن تاکید بر تکریم جایگاه ارزشمند همه مفاخر و چهره‌های برجسته فرهنگی، علمی، هنری، مذهبی و سیاسی آمده است: مسلماً گرامیداشت و پاسداشت یاد این بزرگواران که به نوعی جزو تاریخ و میراث معنوی دیار کریمان محسوب می‌شوند، می‌تواند در الگوسازی برای نسل جوان مفید باشد.

در ادامه این نامه خاطر نشان شده است: آیت الله حقیقی که حقیقتاً یک استاد اخلاق ساده زیست، مردمدار و با تقوا بود نقش فراوانی را در تربیت و آموزش بسیاری از طلاب و دانش پژوهان ساحت علم و معرفت داشت که چهره شاخصی همچون نخست وزیر شهید، حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر، از شاگردان برجسته ایشان به شمار می‌روند.

در ادامه آمده است: کلام دلنشین وی در کلاس‌های درس و نیز سخنرانی‌ها و موعظه‌های عالمانه، مصلحانه و پدرانه ایشان در مجامع مختلف از جمله مسجد جامع شهر کرمان، در یاد و خاطره اقشار مختلف مردم نجیب و شریف کرمان همچنان، زنده است.

در ادامه این نامه با اشاره به اینکه آن عالم ربانی که از روحانیون اصیل و انقلابی کرمان به شمار می‌رود؛ حتی با وجود کهولت سن، در دوران دفاع مقدس بارها در کنار رزمندگان لشکر همیشه پیروز ٤١ ثارالله در جبهه‌ها حضوری مؤثر داشت، حق بزرگی بر گردن مردم دیار کریمان دارد آمده است: ایشان که با خلوص و بزرگواری، خویش را خادم المساجد کرمان می‌نامید و با تواضع از بردن نامش با القابی همچون "حجت الاسلام" و "آیت الله" همواره ناراحت می‌شد، حق بزرگی بر گردن مردم کرمان دارد و لذا شایسته است تا پس از سال‌ها از درگذشت آن عالم ربانی، اقدامات ارزشمندی در خصوص زنده نگه داشتن یاد و نام ایشان، همچون نامگذاری خیابانی به نام آن فقید سعید که از چهره‌های تاریخی و ماندگار کرمان محسوب می‌شوند صورت پذیرد.

در پایان این نامه تاکید شده است: اگر چه ١٣ سال پس از درگذشت ایشان؛ در این خصوص، طی دوره‌های مختلف شورای شهر کرمان، غفلت شده است، اما امیدواریم با تصویب و انجام این کار، گوشه‌ای از حق بزرگ آن عالم ربانی بر مردم شهر، جبران شود.

شایان ذکر است آیت الله حاج شیخ عباس حقیقی متولد سال ١٣٠٠ و از روحانیون اصیل، مبارز و انقلابی استان کرمان و از اساتید اخلاق و مفسر قرآن بود که ١٨ اسفندماه ١٣٨٦ به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شفای این شهر به دیار باقی شتافت.

آیت الله عباس حقیقی که از شاگردان امام خمینی (ره) به شمار می‌رفت؛ در ساده زیستی، دانش علوم دینی و فقهی، تفسیر قرآن، حسن خلق و حسن معاشرت با مردم، در جامعه مشهور بود و تا قبل از بیماری قلبی، امامت جماعت مسجد جامع کرمان که به عنوان بزرگترین و مهمترین مساجد شهر کرمان به شمار می‌رود را بر عهده داشت.