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۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۱۲

با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس؛

پروژه های عمرانی حوزه کشاورزی کردستان رصد میدانی می شود

پروژه های عمرانی حوزه کشاورزی کردستان رصد میدانی می شود

سنندج- اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای رصد میدانی پروژه های عمرانی حوزه کشاورزی کردستان در سفری دو روزه وارد فرودگاه سنندج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس وارد فرودگاه سنندج شد.

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این سفر دو روزه بازدیدهای میدانی را از پروژه‌های عمرانی حوزه کشاورزی در شهرستان‌های کامیاران، قروه، دهگلان و سنندج به عمل خواهند آورد.

در جریان این بازدید ظرفیت‌های واقعی و اسمی واحدهای تولیدی و فازهای توسعه‌ای آنها مورد رصد قرار خواهد گرفت.

گفتنی است اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سفر دو روزه خود به کردستان علاوه بر مجتمع پرورش طیور کامیاران از سد سورال دهگلان، پروژه گلخانه‌ای دهگلان، پایاب سد سنگ سیاه قروه، انبارهای محصولات کشاورزی دشت‌های دهگلان و قروه، منطقه حفاظت شده بدر و پریشان و یک واحد گاوداری صنعتی در دهگلان بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 5165677

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