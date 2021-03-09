مراسم تجلیل از نخبگان و برگزیدگان رویداد ملی شاهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیر خانه رویداد شاهد، مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین رویداد ملی شاهد ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر سراسر کشور با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مهندس اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولین عالی کشوری برگزار می‌شود.

رویداد شاهد یک رویداد آموزشی تجربی تجاری ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان با متد بین المللی است که با محوریت مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار برگزار شده است.

رویداد شاهد به منظور توانمند سازی طرح‌های استارت آپی خانواده معظم شهدا و ایثارگران در راستای تحقق ترویج نوآوری، کارآفرینی و توسعه مهارت‌های کسب و کار در شهریور ماه ۹۹ اقدام به فراخوان سراسری نمود و در این مدت بیش از ۳۰۰ طرح استارت آپ به دبیرخانه ارسال شد.

در این همایش برترین طرح‌ها و یا ایده‌های قابل اجرا توسط کمیته داوری مورد شناسایی، ارزیابی قرار گفته است و از طرح‌های پذیرفته شده در هر محور، تقدیر و جوایز نفیسی بدان اعطا خواهد شد.

مراسم تجلیل از برگزیدگان این رویداد و نمایشگاه دستاوردهای استارتاپ‌های خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جانبازان که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مهندس اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولین عالی کشوری و با حمایت مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاری جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار در روز ۲۰ اسفند ماه در تالار مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.