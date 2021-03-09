آئین کتابخانه گردی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی، زهره رستمی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، حسین شیرمحمدی معاون فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، صابر سروش معاون حوزه هنری، اسماعیل طاهری رئیس دفتر تحقیقات و پژوهش ناجا آئین کتابخانه گردی و درخت یاری با هدف افزایش آشنایی عموم مردم و مدیران اجرایی با فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص) شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

در این آئین مسئولین و مدعوین از بخش‌های مختلف کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص) شهرستان کرمانشاه بازدید کرده و با فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و برنامه‌های فرهنگی کتابخانه از نزدیک آشنا شدند.

در آئین کتابخانه گردی هر یک از مدعوین به صورت رایگان عضو کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص) شهرستان کرمانشاه شده و کارت عضویت خود را دریافت کردند.

در این مراسم هر یک از مسئولین در طرح درخت یاری شرکت کرده و با مشارکت یکی از مؤسسه‌های خیریه شهر کرمانشاه ۵۰ اصله نهال را که با نام شهدا و فرهیختگان برجسته استان کرمانشاه مزین شده بود در محیط کتابخانه عمومی غرس کردند.

در پایان این مراسم هر یک از مسئولین لوح یادمان کتابخانه گردی را امضا کردند.