  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۱۲

آئین کتابخانه گردی در کرمانشاه برگزار شد

آئین کتابخانه گردی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- آئین طرح کتابخانه گردی و درخت یاری در استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی، زهره رستمی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، حسین شیرمحمدی معاون فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، صابر سروش معاون حوزه هنری، اسماعیل طاهری رئیس دفتر تحقیقات و پژوهش ناجا آئین کتابخانه گردی و درخت یاری با هدف افزایش آشنایی عموم مردم و مدیران اجرایی با فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص) شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

در این آئین مسئولین و مدعوین از بخش‌های مختلف کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص) شهرستان کرمانشاه بازدید کرده و با فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و برنامه‌های فرهنگی کتابخانه از نزدیک آشنا شدند.

در آئین کتابخانه گردی هر یک از مدعوین به صورت رایگان عضو کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص) شهرستان کرمانشاه شده و کارت عضویت خود را دریافت کردند.

در این مراسم هر یک از مسئولین در طرح درخت یاری شرکت کرده و با مشارکت یکی از مؤسسه‌های خیریه شهر کرمانشاه ۵۰ اصله نهال را که با نام شهدا و فرهیختگان برجسته استان کرمانشاه مزین شده بود در محیط کتابخانه عمومی غرس کردند.

در پایان این مراسم هر یک از مسئولین لوح یادمان کتابخانه گردی را امضا کردند.

کد مطلب 5165719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها