وقوع ۲۳ مورد حریق و حادثه در سمنان/ ۳۱ نفر نجات یافتند

سعید اسمعیل پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی هفت روز گذشته نزدیک به ۶۸۸ مورد تماس با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی سمنان گرفته‌شده است، ابراز داشت: دراین‌بین ۲۳ مورد حریق و حادثه منجر به اجرای عملیات شده است.

وی بابیان اینکه مأموران آتش‌نشانی سمنان در هر ساعت از شبانه‌روز به کمک همشهریان شتافتند و امدادرسانی لازم به انجام رسیده است، افزود: طی یک هفته گذشته تعداد نجات‌یافتگان در این عملیات‌ها شامل ۳۱ نفر شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از مجموع حوادث و حریق‌ها ۱۱ مورد مربوط به حوادث آتش‌سوزی بوده است، ابراز داشت: آتش‌سوزی‌هایی از قبیل منزل مسکونی، فضای سبز، حریق خودرو، ضایعات و غیره در سطح شهر توسط آتش‌نشانان پوشش داده‌شده است.

اسمعیل پور در ادامه تصریح کرد: طی بازه مذکور ۱۲ مورد حوادث امداد و نجات به محبوسی در کابین آسانسور و اماکن، تصادفات جاده‌ای، گیرکردن حلقه در انگشتان دست، گرفتن حیوانات موذی و غیره مربوط می‌شود.

وی افزود: با توجه به نزدیک بودن سه‌شنبه آخر سال از خانواده‌ها انتظار می‌رود کودکان و نوجوانان خود را از خطرهای احتمالی آگاه کرده و مانع حضور آن‌ها در مناطق پرخطر شوند.