کرمانشاه رتبه برتر کشوری در آزادسازی زندانیان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز آئین چهارمین مرحله آزادسازی زندانیان توسط سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه در سالن اجتماعات شهید بهشتی (ره) دادگستری کل این استان برگزار شد.

حجت الاسلام شمس الله جلیلیان در این مراسم اظهار کرد: خدمتگزاری به مردم یکی از رسالت‌های بسیج بوده و هدف از تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان یاری رسانی به قوه قضائیه به منظور گره گشایی از مشکلات حقوقی و قضائی مردم است.

وی با اشاره به تعامل بسیار خوب دستگاه قضائی و سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه افزود: نتیجه این تفاهمات، خدمات رسانی به مردم از جمله آزادسازی زندانیان دارای محکومیت‌های مالی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به رتبه برتر این استان در کشور در آزادسازی زندانیان جرایم مالی گفت: بسیج و به ویژه بسیج حقوقدانان در راستای تحقق رسالت‌های جهادی حقوقی، عدالت‌گستری و مبارزه با فساد یاری‌رسان قوه قضائیه هستند، تمامی اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضائی مردم است.