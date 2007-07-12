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۲۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۸

فرمانده سابق نیروهای یونیفل :

جنگ لبنان مشکلات نظامی بزرگی برای اسرائیل به بار آورد

جنگ لبنان مشکلات نظامی بزرگی برای اسرائیل به بار آورد

ژنرال بلگرینی فرمانده سابق نیروهای پاسدار صلح بین المللی "یونیفل" گفت که شکست رژیم صهیونیستی در جنگ مشکلات بزرگی برای تل آویو به بار آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلن بلگرینی" فرمانده سابق نیروهای پاسدار صلح بین المللی یونیفل مستقر در جنوب لبنان در گفتگو با هفته نامه "الانتقاد" چاپ بیروت گفت : شکست اسرائیل در جنگ لبنان مشکلات زیادی در ساختار نظامی تل آویو بوجود آورد که به سرعت حل نخواهد شد.

وی درباره حوادث اردوگاه نهرالبارد و درگیری ارتش لبنان با گروه فتح الاسلام در شمال لبنان گفت : ما از مدت ها قبل پیش بینی وقوع اینگونه حوادثی را داشتیم و به دولت لبنان در نوامبر گذشته درباره وجود تندروهای سلفی در اردوگاه نهرالبارد هشدار داده بودیم.

بلگرینی گفت : من شخصا دولت لبنان را قبل از ترک سمت خود از خطر موجود در منطقه نهرالبارد آگاه کردم و به آنها گفتم که گروههایی وجود دارند که تهدید و خطری برای ثبات لبنان به شمار می رود و آنها در جواب گفتند مسئله را پیگیری و بررسی  خواهند کرد.

وی درباره طرف های حامی گروه فتح الاسلام گفت : نیاز به تلاش بیشتری برای شناخت حامیان آنها نیست زیرا آنها تندروهای سنی هستند و کسانی که گروه جندالشام در اردوگاه نهرالبارد در نزدیک صیدا در جنوب لبنان را حمایت مالی می کنند در پس پرده گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد می باشند.

برپایه این گزارش، متن کامل گفتگوی بلگرینی با مجله الانتقاد قرار است جمعه آتی منتشر شود.

کد مطلب 516584

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