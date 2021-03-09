تأثیرات مخرب کرونا به دلیل اختلال پردازش حسی در بدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف‌پور در برنامه «طبیب» با اشاره به اهمیت شناخت سیستم تعادل در بدن گفت: این نکته به قدری حساس است که حتی وجود فلزات در لباس‌ها می‌تواند این حس را مختل کند، سیستم تعادل با همین تخلیه فلزات کلی تغییر و درمان پیدا می‌کند، یک روکش فلزی دندان هم امکان دارد که باعث کمر درد، مشکلات ادراری و یا مشکلات افزایش اسید اوریک خون شود، این فلزات میدان مغناطیسی تولید می‌کند و مثلاً اگر خانمی گوشواره داشته باشد بین این گوشواره و این فلز میدان مغناطیسی تولید می‌شود که به سیستم گوارش آسیب می‌رساند.

این پزشک متخصص در ادامه عنوان کرد: کسانی که از طلا استفاده کرده و به مرور زمان نمی‌توانند تعادل خود را کنترل کنند، اختلالات رفتاری، اضطراب، ترس و بی‌خوابی پیدا می‌کنند یکی از دلایلش همین است، مثلاً فردی مراجعه کرده مشکلات ادراری دارد موقعی که هیچیک از آزمایش‌ها چیزی نشان نمی‌دهد ممکن است منشأ اثر یک دندان پر کردن یا یک کیست دندانی باشد، یعنی حتی کمربند فلزی هم می‌تواند این تعادل را برهم بزند.

وی با اشاره به اینکه فلزات این میدان مغناطیسی را برهم می‌زنند و اگر در جیب باشند اندام‌های تناسلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اظهار کرد: مثلاً خانم‌هایی که سزارین کردند و بعد از کمربندهای فلزی استفاده می‌کنند یا دگمه‌های فلزی دارند می‌توانند مشکلات مربوط به قاعدگی و یا مشکلات ترس و ناراحتی‌های دیگر هم پیدا کنند و پیدا کردن همه اینها در داخل حواسی که در وجود ما نهفته شده امکان‌پذیر است، می‌توانیم بررسی کرده و آنها را پیدا کنیم، تشک‌های فلزی، کنار پریز برق خوابیدن، موبایل کنار گوش نگه داشتن صدماتش را ۲۰ سال بعد نشان می‌دهد.

این آسیب‌شناس در ادامه گفت: البته نمی‌شود از همه اینها پرهیز کرد لذا توصیه این است که فرد مرتب از آنها استفاده نکند، دائم با آنها نخوابد چراکه حتماً صدمه می‌زند، یا بچه‌هایی که دائم به موبایل نگاه می‌کنند این کار تکامل سیستم تعادل را در بچه به هم زده و این بچه دیگر نمی‌تواند یک فرد عادی از نظر تعادل باشد و در آینده هم حتماً صدمات آن را می‌بیند.

نجف‌پور همچنین تصریح کرد: شما می‌بینید بچه پنج ساله شاداب در ۳۰ سالگی تغییر شخصیت می‌دهد ترس، اضطراب و فوبیا پیدا می‌کند این نتیجه همان استفاده‌های مکرر از میدان‌های مغناطیسی است، چه الکترونیکی، چه ثابت مثل پول و کلید و استفاده از تخت‌های فلزی، همه اینها می‌تواند این سیستم تعادل را از بین ببرد و اگر به مرحله غیرقابل برگشت برسد و حواس دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد امکان دارد لغزش‌های زودرس دست در جوانان، اختلالات خستگی، بی‌خوابی و پرخاشگری را به همراه داشته باشد، چراکه اختلالات حواس شامل همه اینها می‌شود.

این پاتولوژیست با تأکید بر اینکه در همان اوایل بارداری مادران حس عمقی، حس تعادل و حس لامسه در بچه قبل از تکامل سیستم عصبی به وجود آمده، عنوان کرد: اگر بچه با اختلال اینها به وجود بیاید بچه‌ای می‌شود که دچار اختلالات اوتیسم و یا پیش‌فعالی و مشکلات اختلالات رفتاری است و اگر قسمت‌های ساختاری مختل شود بچه‌ای می‌شود که از صدمات نمی‌ترسد در واقع حواس در دوطیف می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته و بچه دچار اختلال شود.

وی همچنین توضیح داد: در مواردی مثل همین کرونا فردی دچار اختلالات بویایی، خستگی، اختلالات عضلانی، تمرکز یا تنفسی می‌شود، همه اینها به دلیل تأثیر خارجی است که روی ساختار حواس ایجاد می‌شود، تمام کرونایی‌ها که دچار اختلال در تمرکز، بویایی، چشایی گوارش و توانایی بدن شدند این یک نوع اختلال پردازش حسی در بدن است.

نجف‌پور در ادامه یادآور شد: مثلاً بچه‌ای که به سنی رسیده که مادر او را از پوشک بگیرد، اگر آن ساختار حس احشایی نرسیده باشد بچه این کار را نمی‌کند و اگر تنبیه شود حس‌های دیگر هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. حالا در سالمندان هم همین اتفاقات می‌افتد و آنها هم به دلیل از بین رفتن این حواس حتی در ادرار کردن و غذا خوردن هم دچار مشکل می‌شوند، یعنی سر این دو طیف وجود دارد در بچه‌ها به وجود نیامده و در سالمندان از بین رفته است، موقعی که سالمندی خیلی با دقت راه می‌رود حسش را فقط از بینایی می‌گیرد و حس عمقی عضلات و مفاصلش از بین رفته، لذا این سیستم باید مدام چک شود.

این متخصص آسیب‌شناسی همچنین اضافه کرد: اگر نگرش‌مان را از تمام درمان‌هایی که وجود داشته به سمتی ببریم که سیستمی را تعبیه کنیم که این حواس و اختلال آن را اندازه‌گیری کنیم می‌توانیم در درمان‌ها هم موفق باشیم، بچه‌های زیادی هم داریم که بدون تعادل به دنیا می‌آیند مثل اختلالات سی پی یا اوتیسم که این افراد تعادل و حواس دیگرشان مورد صدمه قرار گرفته یا اینکه بچه ۱۰ ساله فاصله‌ها را نمی‌تواند تشخیص دهد، مرتب به در و دیوار می‌خورد همه اینها می‌تواند ناشی از اختلال تعادل باشد.

وی با اشاره به اینکه اختلال تعادل ستون اصلی تمام حواس دیگر هستند، که خودشان را به مغز معرفی می‌کنند و دستوری که از مغز صادر می‌شود رفتار و حرکات ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بیان کرد: پس هر کدام از حواس ما نباشد ما می‌توانیم تغییر رفتار هم داشته باشیم، بچه‌هایی که نمی‌توانند خوب و صاف بنویسند، حروف را برعکس می‌نویسند، حروف را برعکس بگوید، همه اینها ناشی از اختلال حواس است که نتیجه آن خود را به صورت اضطراب، بی‌اعتمادی، ترس، خشم و بی‌خوابی نشان می‌دهد.

نجف‌پور در پایان تصریح کرد: هر کس می‌خواهد بفهمد سیستم بدنش مختل هست یا نه اول نبض دست را بگیرند بعد چراغ موبایل را روی نقاط مختلف بدن حرکت دهند، آنها که نبض‌شان قطع شده یا شدتش کم می‌شود، سیستم بدن‌شان یکپارچه عمل نمی‌کند و در یکی از حواس مشکل دارند و این موضوع اختلالات خود را در جای دیگر نشان می‌دهد چون اصل آن است که با هر تغییر نوری نبض بکوبد.