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۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۷

در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی؛

۳۴ عضو طالبان در قندهار افغانستان کشته و زخمی شدند

۳۴ عضو طالبان در قندهار افغانستان کشته و زخمی شدند

وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ۳۴ عضو طالبان در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در ولایت قندهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع افغانستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۲۱ شبه‌نظامی گروه طالبان در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در شهرستان‌های ارغنداب و ژیری واقع در ولایت‌ قندهار کشته و ۱۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس این بیانیه، در عملیات مذکور که با حمایت نیروی هوایی در شهرستان‌های مذکور انجام شد، مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شده است.

بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع افغانستان در این خصوص می افزاید: نظامیان افغانستان ۲۲حلقه مین جاسازی شده توسط طالبان در شهرستان‌های ارغنداب و میوند را کشف و خنثی کرده‌اند.

کد مطلب 5165911

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