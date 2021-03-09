۳۴ عضو طالبان در قندهار افغانستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع افغانستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۲۱ شبه‌نظامی گروه طالبان در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در شهرستان‌های ارغنداب و ژیری واقع در ولایت‌ قندهار کشته و ۱۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس این بیانیه، در عملیات مذکور که با حمایت نیروی هوایی در شهرستان‌های مذکور انجام شد، مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شده است.

بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع افغانستان در این خصوص می افزاید: نظامیان افغانستان ۲۲حلقه مین جاسازی شده توسط طالبان در شهرستان‌های ارغنداب و میوند را کشف و خنثی کرده‌اند.