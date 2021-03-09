به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت اعیاد شعبانیه و یوم الله ١٢ فروردین بیان کرد: از جمله ویژگی‌های برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مردمی بودن آنهاست از این رو بایستی برگزاری مراسم‌های فرهنگی در جامعه به گونه‌ای باشد که نقش اصلی بر عهده مردم باشد

به گفته نماینده ولی فقیه در استان در سال ۱۴۰۰ هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

آیت‌الله دژکام خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ با همفکری به عنوان سال قرآن و عترت می‌نامیم البته اصل نامگذاری را مقام معظم رهبری انجام می‌دهند اما مسلماً آنچه رهبر معظم انقلاب نام گذاری می‌کنند جدای از این نیست.

او همچنین با تصریح بر این نکته که باید مراسمات را به رویداد فرهنگی تبدیل کنیم، افزود: مراسم برای ارسال گزارش برای مافوق است، اما مافوق در صدد برگزاری رویداد برای نسل آینده است.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: یکی از انتظاراتی که از مجموعه‌های فرهنگی در استان فارس وجود دارد متمرکز شدن در فعالیت‌ها و برنامه‌های اجتماعی است از این رو باید محافل و مجالس رشد پیدا کند.

آیت‌الله دژکام تاکید کرد: مردمی کردن مراسم‌های فرهنگی و اجتماعی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئولین جامعه باشد البته در این موضوع باید برنامه ریزی لازم انجام شود.

او گفت: اگر می‌خواهیم قرآن در جامعه اجرا شود باید حکم شرعی اجرا شود؛ اگر احکام را فرا نگیریم قرآن اجرا نخواهد شد.