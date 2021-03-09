تیم فوتبال استقلال ملاثانی محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشور «امیر سواری» بازیکن تیم استقلال ملاثانی را به علت رفتار غیر ورزشی، خسارت به رختکن و رفتار زننده با توپ‌جمع‌کن‌ها مقابل تیم قشقایی شیراز در هفته چهاردهم مسابقات دسته اول باشگاه‌های کشور، به جریمه انضباطی و مالی محکوم کرد.

سواری به یک جلسه محرومیت با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت شماره ۶۶۶ در بیست و هشتم بهمن‌ماه، ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد (با صدور این رأی از دستور موقت اشاره شده رفع اثر می‌شود).

همچنین «منصور ربیع» مربی تیم استقلال ملاثانی به دلیل رفتار غیرورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

همچنین «علی جاسمی» عضو کادر فنی تیم ملاثانی نیز به دلیل تخریب رختکن به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم‌های قشقایی شیراز و استقلال ملاثانی به علت درگیری عوامل هر تیم با یکدیگر، هر کدام به مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

بازی تیم‌های قشقایی شیراز و استقلال ملاثانی بیست و ششم بهمن‌ماه برگزار شد که با برتری سه بر یک تیم قشقایی شیراز به پایان رسید.