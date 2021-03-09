به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، صهیونیستها همچنان به سلسله تعرضهای روزمره خود به مسجدالاقصی ادامه میدهند.
بر اساس این گزارش، آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی از آن است که مسجدالاقصی بار دیگر مورد تعرض دهها شهرک نشین صهیونیست قرار گرفته است.
رسانههای فلسطینی اعلام کردند که تعرض شهرک نشینان به مسجدالاقصی با چراغ سبز نظامیان این رژیم اتفاق افتاده است.
منابع فلسطینی گزارش دادند: ۴۵ شهرک نشین امروز سه شنبه به مسجد الاقصی یورش بردند. این شهرک نشینان صهیونیست از باب المغاربه وارد مسجد الاقصی شدند و از باب السلسله از آنجا خارج شدند.
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