به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی شامگاه سه شنبه در هشتاد و یکمین جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا که در محل استانداری زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه انتظار ما از مدیران حراست دستگاههای اجرایی استان در شرایط کنونی این است که نظارت کافی و جدی بر نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در دستگاه مربوطه را داشته باشند، افزود: این روند باید با جدیت هر چه تمامتر در استان تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید رعایت پروتکلهای بهداشتی در برخی از شاخصها افزایش یافته و مدیران حراست نظارت کافی نسبت به تحقق این موضوع داشته باشند، تصریح کرد: بدون شک ارزیابی این شاخصها باعث خواهد شد تا در پایان این ارزیابیها، امتیازات لازم به دستگاهها داده شود، به همین خاطر باید از دستگاههایی که حائز بیشترین امتیاز میشوند، تجلیل شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده توسط حراست دستگاهها مبنی بر نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان، برترین دستگاهی که توانست در این ارزیابیها بیشترین امتیاز را کسب کند، معرفی شد، ادامه داد: بر همین اساس ادارهکل آموزشوپرورش استان زنجان با کسب ۱۶۰۰ امتیاز توانست عنوان دستگاه برتر استان را در این زمینه به دست آورد.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی در شرایط کرونایی بیتفاوت هستند، باید به قانون پاسخگو باشند، اظهار کرد: نمونه بارز این بیتفاوتی را میتوان طی روزهای اخیر در دو مورد از روستاهای استان مشاهده کرد که همین امر باعث شد تا افراد زیادی در این روستا به کووید – ۱۹ مبتلا شده و همین شرایط روستا را در شرایط قرنطینه قرار داد.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه محدودیت تردد خودروها از ساعت ۲۱ تا ۳ باید با جدیت از سوی نیروی انتظامی به اجرا گذاشته شده و هیچ کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست، بیان کرد: بیش از یک از شیوع ویروس کرونا را پشت سر گذاشتیم و این بدان معنی است که بعد از یک سال به هیچ وجه قابل قبول نیست که شاهد سهلانگاری برخی و به تبع آن فوت بیماران کرونایی باشیم.
حقیقی با بیان اینکه هیچکس نباید این حق را به خود بدهی که پروتکلهای بهداشتی را زیر پا گذاشته و با این سهلانگاری و بیتفاوتی خود، زمینه به خطر افتادن سلامت سایر مردم را فراهم کند، عنوان کرد: شناسنامهدار کردن دستفروشان بومی و جلوگیری از ورود دستفروشان غیربومی به استان، پذیرش نکردن میهمانان نوروزی و نیز ورود زنجانیهای مقیم سایر استانها به زنجان با در دست داشتن تست منفی کرونا، از جمله اقدامات پیش رو برای ایام نوروز خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه امروز، مراجعه نکردن افراد مثبت کرونایی به نقاهتگاه است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه طرح شهید سلیمانی به خوبی در استان اجرا شده و به ازای هر فرد مثبت، تعداد ۱۰ نفر رهگیری میشوند اما متاسفانه افراد شناسایی شده به نقاهتگاه مراجعه نمیکنند.
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