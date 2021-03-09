به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در دیدار بزرگان طایفه شهبخش از بخش کورین زاهدان اظهار داشت: متأسفانه در روزهای گذشته خبر بد تعرض دشمن به خاک مقدس جمهوری اسلامی و شهادت یکی از نیروهای نظامی، ما را اندوهگین کرد اما خبر خوب، همراهی مردم فهیم و نجیب بلوچستان بود که توطئه دشمن را شناسایی و در مقابل آن ایستادگی کردند.
امام جمعه زاهدان افزود: در گذشته دشمنیها روشن بود اما در شرایط کنونی با هجمههای فرهنگی و رسانهای، دشمن از داخل رخنه میکند و تشخیص دوست از دشمن سخت میشود.
آیتالله محامی بیان داشت: سابقه تاریخی مردم بلوچستان در اسلامخواهی و عشق به وطن بر کسی پوشیده نیست مردمانی که در شرایط کنونی و با وجود همه سختیها از همراهی با نظام و دفاع از کشور کم نمیگذارند.
وی ادامه داد: لازمه پیشرفت، وجود همین فضای همکاری و آرامش است و باید توجه داشت سرعت قطار پیشرفت در استان با آشوب و التهاب کاهش مییابد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد: رشد فرهنگی و علمی فرزندان و حاکم شدن فرهنگ ایرانی و اسلامی در جامعه از نیازهای مهم و اساسی در بین مردم است.
نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان گفت: ظرفیتهای بینظیری در سیستان و بلوچستان وجود دارد که مردم خوب و مؤمن در صدر این ظرفیتها هستند.
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