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۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۰:۱۰

استاندار سیستان وبلوچستان:

زمینه حضور افراد توانمند در انتخابات شوراها فراهم شود

زمینه حضور افراد توانمند در انتخابات شوراها فراهم شود

زاهدان- استاندار سیستان وبلوچستان گفت: زمینه حضور افراد توانمند، جوانان و انسان‌های آگاه برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا در این استان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتیدر نشست ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان اظهار داشت: داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا در این استان رشد خوبی داشته اما بیشترین میزان این رشد مربوط به بانوان بوده که این نکته بسیار حائز اهمیت و نشان‌دهنده نقش‌آفرینی این قشر خواهد بود.

وی با بیان اینکه طرح سند آمایش شهرستان‌ها برای جنوب سیستان و بلوچستان ارائه شده افزود: در جنوب استان شامل کنارک، دشتیاری، قصرقند و نیکشهر این طرح ارائه و فرمانداران در این زمینه باید نقش‌آفرینی کنند تا سند آمایش این شهرستان‌ها مطلوب و مؤثر باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه سند آمایش شهرستان‌ها نقشه راه و تأثیرگذار در توسعه این مناطق خواهد بود تصریح کرد: در روزهای انتخابات حتماً عده‌ای از مدار قانون خارج و به جای اثبات و ارائه برنامه‌های خود به توهین و اهانت می‌رسند که این موضوع خوب نیست و نباید بگذاریم در انتخابات تخم کینه و عداوت کاشته شود.

وی با بیان اینکه آدم‌هایی که منافع خود را بر منافع جامعه ترجیح می‌دهند انسان‌های خوبی نبوده و نمی‌توانند تصمیمات خوبی بگیرند، بیان کرد: امیدواریم که فرمانداران و متولیان این موضوعات را برای مردم بیان و تبیین کنند تا آنان بتوانند در انتخابات تصمیمات درست و مؤثری بگیرند.

محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با بیان اینکه تأمین امنیت انتخابات بر اساس نیازهای استان انجام خواهد شد، گفت: بسترسازی تأمین امنیت برای برقراری انتخابات سالم از وظایف همه ماست.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: روز گذشته دستور شروع انتخابات صادر و به این معنی‌است که همه امکانات اعم از نیروی انسانی، پشتیبانی و لجستیک در سطح استان بسیج و هماهنگ در جهت برگزاری این انتخابات باشد.

ابوذر کوثری با بیان اینکه فرمانداران هر اقدام و رفتاری که می‌خواهند انجام دهند در راستای کمک به مقوله انتخابات و کیفی‌سازی آن باشد، افزود: در موضوع انتخابات جای هیچ‌گونه مماشات نیست و انتخابات به هیچ وجه تحت تأثیر موضوع دیگری نباید قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در موضوع برگزاری انتخابات باید مسائل زیرساختی را مدنظر و مشکلات را رفع و در این زمینه هیچ مسؤولیتی از کسی ساقط نخواهد بود تصریح کرد: در بحث مشارکت سازوکارهای متناسب با شهرستان‌ها باید پیش‌بینی و تعاملات لازم انجام شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برای این تعاملات نشست با گروه‌های مرجع باید تقویت تا روح رقابت در جامعه دمیده شود، بیان کرد: در مورد مسائل طایفه‌ای با نگاه پیشگیرانه باید تنش‌های احتمالی آن مدیریت و تنازعات به روز انتخابات و سر صندوق رأی کشیده نشود.

وی اظهار کرد: در موضوع اجرا انتخابات متولیان و فرمانداران نظارت لازم را داشته که شائبه وجود نداشته باشد زیرا این موضوع ضربه مهلک به حیثیت انتخابات خواهد بود.

کد مطلب 5166138

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