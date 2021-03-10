مشکل کمبود انسولین در مشهد کمتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی روح بخش اظهار کرد: پیگیری داروهای بیماران خاص همیشه یکی از اولویت‌های معاونت غذا و دارو بوده از همین رو پیگیری برای برآوردن نیاز دارویی بیماران پیوندی ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر داروهای بیماران پیوندی به میزان مصرف هفتگی آنها توزیع می‌شود، اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌های این حوزه بتوانیم داروهای این بیماران را به میزان کافی تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم.

مدیر اداره دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه مدت زمان کوتاهی نیز کمبود انسولین مشکلاتی را برای بیماران دیابتی فراهم کرده بود، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر کمبود انواع انسولین کمتر شده است و امیدواریم به زودی به وضعیت ایده آل در تهیه این دارو برسیم.

وی گفت: در حوزه داروهای بیماران کرونایی خوشبختانه کمبودی احساس نمی‌شود و امیدواریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم شاهد عود دوباره این بیماری نباشیم.