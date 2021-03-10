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۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۳۴

طی یکسال اخیر صورت گرفت؛

انسداد ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ابرکوه

انسداد ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ابرکوه

ابرکوه- مدیر امور منابع آب شهرستان ابرکوه از انسداد ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز طی یکسال اخیر در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مشکات اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در راستای صیانت از منابع آبی، ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۲۰ الی ۶۵ متر و ابدهی حدود ۲.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

وی با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج سالیانه ۴۷۵۰۰ مترمکعب آب از سفره های آب زیرزمینی جلوگیری می شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان ابرکوه گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی ۱۳ مورد ادوات حفاری غیر مجاز توسط ماموران گشت و بازرسی توقیف شد.

کد مطلب 5166286

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