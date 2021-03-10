انسداد ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مشکات اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در راستای صیانت از منابع آبی، ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۲۰ الی ۶۵ متر و ابدهی حدود ۲.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

وی با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج سالیانه ۴۷۵۰۰ مترمکعب آب از سفره های آب زیرزمینی جلوگیری می شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان ابرکوه گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی ۱۳ مورد ادوات حفاری غیر مجاز توسط ماموران گشت و بازرسی توقیف شد.