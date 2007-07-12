سهمیه بندی بنزین گامی بزرگ در خدمت رسانی به مردم محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری ظهرامروز در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان گفت: در آمد نفتی ایران سالانه 50 میلیارد دلار است و میزان مصرف انرژی در کشور 55 میلیارد دلار و یارانه ای که نظام برای مصرف انرژی و سوخت کشور پرداخت می کند 400 هزار میلیارد دلار اعلام شده است.

وی تصریح کرد: لازم است در سیاست سهمیه بندی بنزین هزینه حاصل از سهمیه بندی بنزین در رفع اشکالات محرومین هزینه شود.

این مقام مسئول میزان مصرف ایران 70 میلیونی را بیش از یک کشور 300 میلیونی دانست و عنوان کرد: ایران از نظر مصرف مواد سوختی مقام اول را در جهان دارا است و ضروری به نظر می رسد که در کنار سهمیه بندی بنزین تدابیر لازم برای تحت الشعاع قرار نگرفتن هدف های نظام از این سهمیه بندی اندیشه شود.

وی با اشاره به نقش استفاده از وسایل حمل نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا بیان داشت: گرایش شهروندان به سمت استفاده از وسایل نقلیه عمومی ضروری به نظرمی رسد چرا که تامین آن در کاهش آلودگی هوا بسیار مهم و موثر است.

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت استفاده صحیح سوخت توسط شهروندان را یادآور شد و اذعان داشت: لازم بخشی از درآمدهای حاصل از صرفه جویی در بخش صنعت حمل و نقل مورد استفاده قرار بگیرد.

بختیاری در بخش پایانی سخنان خود خواستار پیگیری لازم دستگاهها برای دریافت کارت سوخت خودروهای خود ظرف مدت 10 روز آینده شد.