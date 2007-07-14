آموزش در هنرستان موسیقی دختران باید اصلاح شود

مهربانو توفیق نوازنده سه تار ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : ماهیت هنر موسیقی از جنبه های مختلف مبهم است و هنر موسیقی و مشکلات موجودبرای همه فعالان است و اساسا هنرموسیقی زن و مرد نمی شناسد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت : به نظرمن همه چیز دست به دست هم داده تا موسیقی سنتی و اصیل ایران را با ایجاد محدودیتهایی تضعیف کنند . به عنوان نمونه ، می توان به عملکرد صدا وسیما اشاره کرد که انواع تصاویر خشونت بار و برنامه های پرزرق و برق دار راپخش می کنند اما دریغ از اینکه گوشه ای از ساز ایرانی را در جهت معرفی موسیقی نشان دهند.

توفیق در پایان خاطرنشان کرد : تا زمانی که اعمال سلیقه در هنر به ویژه در موسیقی وجود دارد و تا وقتی که هنرمند فضای مناسبی برای کارپیدا نکند هنر و هنرمند پیشرفت نخواهد کرد ضمن اینکه به نظرمن خانم ها تمام تلاش خود را می کنند ولی مسئولان به جای حمایت ، امکانات و فضاهای مناسب (مانند جشنواره گل یاس) را از آنها می گیرند.