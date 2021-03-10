سند توسعه فرهنگی بسترساز توسعه و پیشرفت استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر هدایت الله جمالی پور در صد و سیزدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی از مهم‌ترین شوراهای سیاست گذاری استان و کشور است که همه مصوبات آن جنبه قانونی دارد و شورا این توانایی را دارد که قانون تدوین کند.

استاندار قزوین ادامه داد: اهمیت شورای فرهنگ عمومی بر کسی پوشیده نیست و از شوراهای اثر گذار است، اگر ما نمی‌توانیم از این ظرفیت بهره ببریم باید به دنبال چرایی این موضوع باشیم.

وی با اشاره به سند توسعه فرهنگی استان قزوین بیان کرد: تمام برنامه‌ریزی‌هایی که ما در سطح مدیریتی برنامه‌ریزی می‌کنیم اگر بستر مناسب نداشته باشند و یا بستر برایشان فراهم نشود با مشکل مواجه می‌شود و بستر هر کاری در سطح کلان فرهنگ است، این شاخصه به‌طور قابل‌توجهی روی توسعه و پیشرفت اثر می‌گذارد.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ مورد توجه نباشد انسجام در جامعه شکل نگرفته و قدم‌های ما دور از هم، در تقابل، تضاد و منسوخ کردن یکدیگر می‌شود، اگر می‌خواهیم در مسیری حرکت کنیم که ارزش افزوده داشته باشد باید روی بستر فرهنگی حرکت کنیم و بعد سراغ موضوعات دیگر برویم؛ این موضوع نه‌تنها در سطح استان ما که یک موضوع ملی محسوب می‌شود.

جمالی پور اذعان کرد: در حال حاضر که به مشکلات نگاه می‌کنیم نهایتاً به موضوع فرهنگ می‌رسیم، وقتی در زمان تصمیم‌گیری به این ملاک مهم توجه نکردیم در گام‌های بعد با مشکلات این بی‌توجهی روبه‌رو می‌شویم، این نقطه‌ای است که مشارکت نخبگان می‌تواند موردتوجه و راهگشا باشد.

مدیر ارشد استان قزوین تأکید کرد: وقتی می‌خواهیم در خصوص موضوعی تحقیق به عمل آوریم و امروز که درصدد تنظیم سند توسعه فرهنگی استان هستیم باید به مسئله کاربردی بودن تحقیقات هم توجه کنیم، تحقیقات باید به‌گونه‌ای باشد که به‌محض تصویب کاربردی، پیش رو و قابل اجرا باشند، همه مطالعات باید در راستای اثرگذاری بعدی جدی و مفید باشد در غیر این صورت در کتابخانه‌ها خیلی از مجموعه‌ها را داریم که در سطح مطالعه کامل بوده‌اند ولی در عمل کاربردی نشده‌اند.

وی تصریح کرد: سند پیش رو مهم‌ترین سند و کار پیش روی مدیران فرهنگی استان نسبت به هر رویکرد دیگری است که باید با توجه در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

استاندار قزوین در خانه با اشاره به پیشینه درخشان استان یادآور شد: ما یک پیشینه تاریخی مؤثر داریم که تا امروز همپای ما بوده است و می‌تواند پشتوانه سند توسعه فرهنگی استان بوده و قوام‌بخش آن باشد. این سند با همراهی جامعه و با پشتوانه تاریخی و ارزشی می‌تواند در آینده باانگیزه و همراهی مردمی عملیاتی باشد و تأثیر آن را در همه حوزه‌ها ببینیم.