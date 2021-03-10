نام نویسی ۱۴ داوطلب در اولین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق برنامه زمانبندی انتخابات خردادماه ۱۴۰۰، صبح امروز ۲۰ اسفندماه، فرایند ثبت نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان ری در محل فرمانداری آغاز و تا روز سه شنبه ۲۶ اسفندماه به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

معاون استاندار تهران گفت: در اولین روز ثبت نام، ۱۶ داوطلب به فرمانداری مراجعه و از این تعداد ۱۴ داوطلب برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان ری نام نویسی نهایی کردند.

فرماندار ویژه شهرستان ری بیان داشت: ۵ داوطلب مرد از شهر باقرشهر (دو نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳ نفر با کارشناسی)، ۳ داوطلب مرد از شهر کهریزک (یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۲ نفر با کارشناسی) و ۶ داوطلب مرد از شهر قیامدشت (۶ نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی) برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر ثبت نام کردند.

وی عنوان داشت: توصیه می‌شود داوطلبانی که می‌خواهند به صورت حضوری در فرمانداری ویژه شهرستان ری ثبت نام کنند، نام نویسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.