اردوی عکاسی توانمندسازی فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در طرح ملی توانمند سازی محلات حاشیه نشین استان‌های کشور، محله لبنان در شهرستان گچساران به عنوان محله هدف این طرح در استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شده است.

اسلامی تصریح کرد: گچساران به عنوان یکی از اصلی ترین منابع ذخایر نفتی ایران و از مهمترین تولید کنندگان نفت در کشور بوده که قریب به سی درصد از نفت کشور از منابع زیرزمینی این شهرستان استحصال و استخراج می‌شود که با این همه می‌توان سیمای محرومیت را در جای جای این شهرستان مشاهده کرد.

وی اظهار داشت: تقابل دوگانه‌ی محرومیت و توانمندی، پیوستاری است که در تمام زمینه‌ها به شکلی سیستماتیک جریان دارد، به طوری که از اقتصاد تا هنر می‌توان رد پای چنین تقابلی را مشاهده کرد.

اسلامی افزود: حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری کشور به منظور تقویت بنیان‌های فکری خاصه فرهنگ و هنر که پتانسیلی است نهفته و نیازمند به باروری اقدام به شناسایی و جذب استعدادهای ساکن در محله‌ی لبنان به عنوان یکی از مناطق کم‌تر مورد توجه واقع شده این استان و شهرستان گچساران نموده است.

اسلامی یادآور شد: در همین راستا و در اولین اقدام اجرایی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری پیش بینی شده در پوشش این طرح در محله لبنان، این اردوی عکاسی به مدت دو روز (از ۱۷ لغایت ۱۸ اسفندماه) تدارک دیده شد.

رئیس حوزه هنری استان گفت: همزمان با به تصویر کشیدن زوایای مختلف زندگی روزمره مردم و شناخت ناهنجاری‌ها، پتانسیل‌ها و فرصت‌های موجود در این محله و برگزاری کارگاهی آموزشی، جهت آشنایی علاقمندان به هنر عکاسی در این محله گام مهمی برای ترسیم راهی روشن برای استعدادهای امروز و هنرمندان بزرگ آینده، رسالت امید بخشی خود شکل خواهد گرفت.