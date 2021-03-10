به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی وحدت در رویداد ارائه نیازهای فناورانه سازمان پزشکی قانونی بر ضرورت نفوذ بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه‌های قضائی تاکید کرد.

وی گفت: در چند سال گذشته همراهی شرکت‌های دانش‌بنیان با قوه قضائیه دور از ذهن بود و بیشتر فعالیت دانش‌بنیان‌ها معطوف به حوزه‌های صنعتی و تجهیزاتی بود. اما هم اکنون رشد زیست‌بوم نوآوری کشور تا جایی پیش رفته که قوه قضائیه و شخص رئیس قوه، نسبت به استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها اهتمام دارند.

وحدت تاکید کرد: انتخاب دکتر صاحبکار به سمت معاون رئیس قوه قضائیه، پیام‌آور توجه ویژه به توان اکوسیستم نوآوری در حل مسائل حقوقی و قضائی کشور است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار امیدواری کرد که بستری فراهم شود تا نفوذ شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه‌های قضائی بیشتر شود.

وی گفت: به‌زودی نیازهای سازمان ثبت اسناد کشور نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی خواهد شد. امیدواریم بتوانیم در صندوق نوآوری مسیری که برای توسعه این زیست‌بوم فراهم شده را ادامه داده و کمک‌های مؤثر داشته باشیم.