به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی در مراسم رونمایی از سامانه جدید ۱۳۷ و بازسازی و بهسازی مرکز پاسخگویی به شهرداری اصفهان، با اشاره به اینکه یکی از نیازهای مهم این اداره بهره گیری از سامانه‌های به روز جهت تسهیل در امور مردم است، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه جدید بسیاری از مشکلاتی که پیشتر وجود داشت مرتفع می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته چرخه گردش پیام در سامانه بسیار زمان بر و پیچیده بود که این پیچیدگی سبب می‌شد تا رسیدگی به یک درخواست شهروندی با سرعت محقق نشود اما هم اینک با راه اندازی این سامانه پس از ثبت پیام موضوع با سرعت بیشتری به متولی امر در منطقه، معاونت و یا سازمان مربوطه ارجاع می‌شود.

رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان ادامه داد: در صورتی که پیام ارجاع شده به متولی امر در زمان مقرر پاسخ داده نشود امتیاز منفی به آن متولی داده می‌شود و باعث خواهد شد که این موضوع رقابت میان مناطق جهت رسیدگی به پیام‌های شهروندی را بالا می‌برد.

اولویت دادن به پیام‌های فوری

وی بیان داشت: همچنین در گذشته تمامی پیام‌های فوری و عادی در یک چرخش قرار می‌گرفت و دارای هیچ گونه اولویتی نبود که با سامانه جدید پیام‌های با فوریت با رنگ قرمز و هشدار دهنده در کارتابل کاربر قرار خواهد گرفت.

قاسمی همچنین به ثبت موقعیت جغرافیایی در این سامانه اشاره داشت و گفت: این موضوع باعث می‌شود تا امکان پیگیری‌های بعدی و بررسی برای رفع برخی مشکلات وجود داشته باشد.

طراحی نرم افزار مخصوص تلفن همراه برای کارشناسان

رئیس اداره ارتباط مردمی شهرداری اصفهان همچنین اظهار کرد: نرم افزار مخصوص تلفن همراه برای کارشناسان و نمایندگان معرفی شده از جانب مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌ها طراحی شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن به پیام‌هایی که برای آنان ارجاع می‌شود دسترسی داشته باشند.

وی بیان داشت: این موضوع رسیدگی به پیام‌های شهروندی در هر مکان و زمانی را محقق می‌کند.

قاسمی با اشاره به طراحی نرم افزار مخصوص شهروندان نیز اشاره داشت و گفت: پیش از این شهروندان تنها با شماره گیری سامانه ۱۳۷ می‌توانستند موضوعات خود را با ما در میان بگذارند که با سامانه جدید علاوه بر آن شهروندان امکان ثبت پیام از طریق درگاه اینترنتی و تلفن همراه خود دارند.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با این نرم افزار موقعیت جغرافیایی و تصاویر مربوط به موضوع خود را نیز شخصاً به ثبت رسانده و گردش پیام آن را نیز از طریق نرم افزار و تلفن همراه خود دنبال کنند.

رونمایی از کتاب الو ۱۳۷

رئیس اداره ارتباط مردمی شهرداری اصفهان در ادامه سخنان خود به رونمایی از کتاب الو ۱۳۷ نیز اشاره داشت و گفت: در این کتاب تلاش بر این داشتیم تا مجموعه خاطرات تلخ و شیرین کارشناسان این اداره را جمع آوری کنیم.

قاسمی همچنین به ویرایش نخست کتاب «شهر واژه» اشاره داشت و گفت: این کتاب به دنبال آن است تا تعاریف دستی از مجموعه قوانین شهری داشته باشد.

وی ابراز داشت: در این کتاب تلاش شده تا واژه‌هایی که یک کارشناس در شهرداری باید نسبت به آن آشنایی داشته باشد را تعریف کنیم که پیش از این کتابی با این جامعیت تهیه نشده بود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های در پیش روی این اداره اظهار داشت: توجه به حقوق شهروندی از اولویت‌های شهرداری اصفهان است و تمام همت ما بر این است تا در اداره ارتباطات مردمی نیز این اصل را در رأس برنامه کاری خود قرار دهیم و بی شک تمامیبرنامه ریزی های آتی ما نیز بر همین محور خواهد بود.