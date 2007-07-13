آموزش مدارس کشور در جهت رفع نیازهای بخش خصوصی نیست

دکتراصغرشریفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگاه اجتماعی موجود به خروجی های مدارس و کم اهمیت شدن مدرک تحصیلی چهارسال دوره متوسطه ادامه داد : برای پرورش یافتن اهداف این دوره تعداد زیادی ازافراد باید دخالت داشته باشند .

وی به عنوان یکی از محققان مهندسی اصلاحات درآموزش وپرورش تاکید کرد : آموزش فرزندان ما درسه دوره تحصیلی دبستان ، راهنمایی و متوسطه جریان پیدا می کند و حاصل آن موجب تدوین اهداف و پرورش افراد می شود .

متخصص مدیریت آموزشی تصریح کرد : باید دراین فرِآیند علاوه بردانش آموزان، معلمان، مسئولان و بخش هایی مانند جامعه و بخش خصوصی به عنوان دریافت کنندگان نهایی نتیجه این امر دخالت داشته باشند .

شریفی اضافه کرد : نادیده گرفتن نیازهای بخش خصوصی در خروجی های مدارس در نهایت منجر به ایجاد فاصله های موجود، نگاه بی ارزش جامعه و کمرنگ شدن نیازهای درونی خواهد شد .

وی با معیوب دانستن این روند گفت : پرورش حق انتخاب رشته در دوره متوسطه، یکی از اهداف نظام آموزشی به شمارمی رود اما با این حال واحدهای بسته بندی شده این حق را هم ازدانش آموزان می گیرد .

متخصص مدیریت آموزشی گفت : تا وقتی این فاصله ها وجود داشته باشد نگاه جامعه به خروجی های مدارس تغییری نخواهد کرد .