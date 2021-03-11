فشار روانی زیادی روی ارومیه حاکم است/کاظمی موهبتی برای سیرجان است

به گزارش خبرنگار مهر، بازی نخست فینال سی و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال روز جمعه برگزار خواهد شد. تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان دو تیم صعود کننده به فینال مسابقات هستند که برای کسب عنوان قهرمانی تلاش خواهند کرد.

محمدرضا دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیدار فینال سی و چهارم لیگ برتر والیبال بین تیم های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان گفت: با توجه به ترافیک بازیکنان ملی پوش و کادر فنی خوب تیم شهرداری ارومیه تا حدودی می‌توانستیم پیش بینی کنیم که این تیم به فینال مسابقات راه پیدا خواهد کرد. هرچند در این مسیر بسیاری از تیم‌ها از جمله ارومیه به خاطر کرونا نتوانستند تمرینات را به خوبی آغاز کنند. در مجموع این تیم با حضور بازیکنان خوب خود احتمال حضور در فینال را داشت.

کارشناس والیبال ادامه داد: تیم والیبال سیرجان نیز عملکرد خوبی داشت. حضور صابر کاظمی در این تیم در کنار بازیکن با تجربه ای مانند بهبودی نتیجه خوبی خوبی داشت. صابر کاظمی یک موهبت برای سیرجان بود.

دامغانی تأکید کرد: در مقطعی که علیرضا بهبودی دچار آسیب دیدگی شد، سیرجان باز هم موفق ظاهر شد و در نهایت این تیم به فینال مسابقات راه پیدا کرد. بر روی کاغذ، کفه ترازو به سمت تیم شهرداری ارومیه سنگینی می کند اما سیرجان نیز تیم با انگیزه ای است و حضور صابر کاظمی در این تیم می تواند درصدها را تغییر دهد و نمی توان گفت که شهرداری ارومیه قطعاً قهرمان مسابقات خواهد شد.

وی اظهار داشت: فشار بر روی تیم ارومیه بیشتر است. چرا که این تیم سالهاست که رنگ قهرمانی را ندیده است و مردم این شهر منتظر نخستین قهرمانی می باشند. همین موضوع بار روانی زیادی بر روی بازیکنان وارد کرده است و شاید کار را برای ارومیه سخت کند. تیم سیرجان نیز تا به اینجا کار بزرگی انجام داده و مردم و مسئولان این شهر از آنان راضی هستند و به همین دلیل بار روانی کمتری دارند. هر تیمی که بتواند استرس حاکم بر فینال را کنترل کند، موفق خواهد شد.

دامغانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم فینال خوبی را شاهد باشیم و هیچ کدام از بازیکنان دچار مصدومیت نشوند چرا که آنان را برای تیم ملی لازم داریم. به ویژه جوانان تأثیر گذاری چون میثم صالحی و صابر کاظمی که الکنو بازی های آنها را رصد می کند.

برنامه بازی‌های فینال؛



بازی نخست – جمعه ۲۲ اسفند ماه

فولاد سیرجان – شهرداری ارومیه – ساعت ۱۷- سالن فدراسیون



بازی دوم – یکشنبه ۲۴ اسفند ماه

فولاد سیرجان – شهرداری ارومیه – ساعت ۱۶- سالن فدراسیون



بازی سوم – سه شنبه ۲۶ اسفند ماه

فولاد سیرجان – شهرداری ارومیه – ساعت ۱۶ – سالن فدراسیون