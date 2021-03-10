به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مسئولان نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هوشمندی حضرت آیت الله سیستانی در دیدار رهبرکاتولیکهای جهان را تحسینبرانگیز دانست.
معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تأکیدات آیتالله سیستانی در این دیدار تاریخی بر مسائل مهم بینالمللی از جمله اشغالی خواندن قدس شریف، گفت: این تأکید آیتالله سیستانی خط بطلانی بر توطئه عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر قدس بود.
وی افزود: ابراز نارضایتی آیتالله سیستانی از وضعیت فقر، محرومیت، تبعیض و نیزتحریم و تأکید بر اینکه رهبران دینی باید به مسئولیت خود عمل کنند، میتواند مصداق بارز آموزه قرآنی "کلمه سواء" میان پیروان و رهبران ادیان ابراهیمی باشد که باید منتظرنتایج آن باشیم.
معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: حافظه تاریخی تشیع بویژه حوزه عریق نجف، شاهد رهبران هوشیار و بصیری بوده و هست که درمقاطع مختلف تاریخ، خوب درخشیده اند و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سالهای گذشته فرمودند آیتالله سیستانی در نجف میدرخشند.
حجتالاسلام قمی با اشاره به تقدیر رهبر کاتولیکهای جهان از تدبیر آیت الله سیستانی در حفاظت از جان مردم و نیز مسیحیان، ابراز امیداری کرد موانع همکاری اسلام و مسیحیت از جمله سیاستهای اسلامهراسی و شیعههراسی در کشورهای غربی برطرف شود و با همکاری پیروان واقعی اسلام و مسیحیت شاهد بهبود وضع محرومان جهان و تغییر شرایط ظالمانه حاکم بر آن باشیم.
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