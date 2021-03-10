معاون سفیر اتحادیه اروپا به وزارت خارجه انگلیس فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، «نیکول مانیون» (Nicole Mannion) معاون سفیر اتحادیه اروپا در لندن امروز چهارشنبه به وزارت امور خارجه انگلیس فراخوانده شد.

بر اساس اعلام این روزنامه، این اقدام لندن در اعتراض به موضع گیری دیروز «چارلز میشل» رئیس شورای اروپا در خصوص نحوه توزیع واکسن کرونا روی داده است.

رئیس شورای اروپا دیروز سه شنبه اعلام کرده بود: از شنیدن اتهام ملی‌گرایی در خصوص واکسن که علیه اتحادیه اروپا مطرح شد، شوکه شدم. در این مسئله نیز حقایق دروغ نمی‌گویند. بریتانیا و ایالات متحده به‌طور آشکار صادرات واکسن یا اقلام ساخت واکسن به اتحادیه اروپا را ممنوع کرده‌اند؛ اما اتحادیه اروپا هرگز صادر کردن آن‌ها را متوقف نکرده است.