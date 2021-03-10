به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه اعلام کرد: مطمئنیم که همکاران و شرکای ما در ترکیه دیر یا زود متوجه می شوند که موضع مسکو در قبال شبه جزیره «کریمه» درست بوده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره اضافه کرد: اختلافات میان آنکارا و مسکو بر روابط میان دو کشور تأثیری نمی گذارد. چیزی به عنوان موضوع کریمه برای ما وجود ندارد.

وی در این باره ادامه داد: ترکیه هم‌پیمان مهمی برای روسیه از منظر راهبردی است. همکاری میان مسکو و آنکارا در زمینه سوریه نیز فعالانه بوده است.

در جریان تحولات سال ۲۰۱۴ و بروز شورش هایی در اوکراین، ارتش روسیه وارد شبه جزیره کریمه شده و پس از آن با برگزاری یک همه پرسی آزاد مردم کریمه تمایل خود را برای پیوستن دوباره به مسکو اعلام کردند.

همه‌پرسی کریمه و سواستوپول پس از بحران کریمه در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۴ در مورد وضعیت انتقال کریمه به فدراسیون روسیه یا باقی ماندن در اوکراین بود که توسط مجلس کریمه و همچنین دولتمردان محلی سواستوپول برگزار شد.

یک روز پس از برگزاری همه‌پرسی در تاریخ ۱۷ مارس، طی یک بیانیه از سوی مجلس محلی کریمه با آرای مردم این منطقه، کریمه مستقل شده و قرار بر بازالحاق آن به خاک روسیه شد.