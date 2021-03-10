  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۴۲

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان:

مردم گرفتار معیشت و مشکلات اقتصادی/ برای اجرای وعده‌ها تلاش شود

مردم گرفتار معیشت و مشکلات اقتصادی/ برای اجرای وعده‌ها تلاش شود

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه مردم این روزها گرفتار معیشت و مشکلات اقتصادی هستند، گفت: مسئولان برای اجرای وعده‌هایی که دادند می‌بایست تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله شاهچراغی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری ضمن بیان اینکه مردم این روزها گرفتار معیشت و مشکلات اقتصادی هستند، ابراز داشت: اگر وعده‌ای از سوی مسئولان به مردم داده شد برای اجرای آن نیز تلاش شود.

وی ضمن بیان اینکه نباید بی‌تفاوت از کنار مشکلات مردم عبور کرد، افزود: معتقدیم مشکل معیشتی راه‌حل دارد و مسئولان باید در ایام منتهی به سال نو و عید نوروز به فکر معیشت مردم باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید مشکل مردم را حل کنند، ابراز داشت: خدمت به خلق بزرگ‌ترین عبادت محسوب می‌شود که می‌بایست مسئولان، مدیران و صاحبان قدرت این سنت پیامبر را احیا کنند.

آیت‌الله شاهچراغی بابیان اینکه امیدوارم سال آینده سال خوشحالی برای امت اسلام و سال رونق تولید باشد، در ادامه تصریح کرد: رونق اقتصادی، چرخش چرخ صنایع، اشتغال و رفع بی‌کاری انتظارات به‌حق مردم به شمار می‌رود که گره آن تنها با همکاری و همدلی بین مدیران، مسئولان و مردم گشوده می‌شود.

وی افزود: از مسئولان استان سمنان نیز درخواست می‌شود بیشتر به فکر مردم باشند و در راستای تکریم ارباب‌رجوع تلاش کنند.

کد مطلب 5166862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه