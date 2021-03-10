به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله شاهچراغی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری ضمن بیان اینکه مردم این روزها گرفتار معیشت و مشکلات اقتصادی هستند، ابراز داشت: اگر وعده‌ای از سوی مسئولان به مردم داده شد برای اجرای آن نیز تلاش شود.

وی ضمن بیان اینکه نباید بی‌تفاوت از کنار مشکلات مردم عبور کرد، افزود: معتقدیم مشکل معیشتی راه‌حل دارد و مسئولان باید در ایام منتهی به سال نو و عید نوروز به فکر معیشت مردم باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید مشکل مردم را حل کنند، ابراز داشت: خدمت به خلق بزرگ‌ترین عبادت محسوب می‌شود که می‌بایست مسئولان، مدیران و صاحبان قدرت این سنت پیامبر را احیا کنند.

آیت‌الله شاهچراغی بابیان اینکه امیدوارم سال آینده سال خوشحالی برای امت اسلام و سال رونق تولید باشد، در ادامه تصریح کرد: رونق اقتصادی، چرخش چرخ صنایع، اشتغال و رفع بی‌کاری انتظارات به‌حق مردم به شمار می‌رود که گره آن تنها با همکاری و همدلی بین مدیران، مسئولان و مردم گشوده می‌شود.

وی افزود: از مسئولان استان سمنان نیز درخواست می‌شود بیشتر به فکر مردم باشند و در راستای تکریم ارباب‌رجوع تلاش کنند.