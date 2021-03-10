صف ۱۵ کیلومتری کامیونها در مرز بازرگان/ تشریح عوامل معطلی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در روزهای پایانی سال به دلیل تلاش بازرگانان برای پایان دادن به تجارت و تحویل بار خود به مقصد به همراه عدم همکاری کشور ترکیه در تسریع روند پذیرش کامیونهای ایرانی و افزایش عوارض ورودی به کشور آذربایجان این روزها موجب تشکیل صفهای طولانی در مرز بازرگان دومین مرز زمینی ایران به اروپا شده است.
افزایش عوارض ورودی به کشور آذربایجان هم باعث شده است تا رانندگان کامیون تمایلی برای خروج از مرزهای جلفا و پلدشت نداشته و مرز بازرگان را برای خروج انتخاب کنند که این موضوع مشکل صف کامیونهای ایرانی در بازرگان را تشدید کرده است.
محلی به عنوان پارکینگ برای نوبت دهی به کامیونها برای خروج از مرز در دست احداث است که مراحل پایانی را طی میکند اما به دلیل کم بودن ظرفیت پارکینگ رانندگان گلایه مند بوده و در مرز بازرگان سرگردان هستند.
صف ۱۵ کیلومتری کامیونهای ایرانی در مرز بازرگان در حالی است که مسئولان آذربایجان غربی در پیگیری خبرنگار مهر چندان تمایلی به مصاحبه نداشته و عنوان میکنند صف است اما نه ۱۵ کیلومتر بلکه صف کامیونهای ایرانی به ۵ کیلومتر هم نمیرسد.
در نقطه مقابل اظهار نظر مسئولان ایرانی رانندگان کامیونها از معطلی نزدیک یک هفتهای در مرز بازرگان خسته شده و عنوان میکنند در این چند روز، صف حرکت چندانی نداشته و کسی جوابگوی آنها نیست.
صف کامیونهای مرز بازرگان در چند روز آینده رفع میشود
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکل صف کامیونهای ایرانی در مرز بازرگان اظهار کرد: همه ساله در روزهای پایانی سال به دلیل اینکه بازرگانان تلاش دارند بار خود را سریعتر به مقصد برسانند شاهد صف هستیم اما امسال این مشکل به دلیل عدم پذیرش طرف ترک به همراه افزایش عوارض ورودی کشور آذربایجان تشدید شده و هم اکنون چند روز است شاهد صف طولانی در مرز بازرگان هستیم.
ارسلان شکری با اشاره به رایزنیهای متعدد مسئولان استانی و کشوری با طرف ترکیه افزود: رایزنیهای زیادی با کشور ترکیه انجام شده و طرف ترک قول مساعد داده است پذیرش کامیونها را سرعت ببخشد.
وی با اشاره به اینکه مرز بازرگان دومین مرز زمینی ایران و دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی است، گفت: در سالهای قبل از شیوع ویروس کرونا روزانه بیش از ۴۵۰ ناوگان کامیون از این مرز تردد میکرد اما با شیوع ویروس کرونا این میزان به ۳۰۰ تا ۳۰۳ کامیون رسیده بود اما در روزهای اخیر به دلایل نامعلوم از سوی کشور ترکیه پذیرش کامیونهای ایرانی به ۲۵۰ دستگاه رسیده که موجب تشکیل صف شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی با بیان اینکه بر اساس قول طرف ترک با تسریع در روند پذیرش کامیونها پیش بینی میشود ظرف دو الی سه روز آینده مشکل صف کامیونهای ایرانی برطرف میشود گفت: بخشی از این صف به دلیل پایان سال و شیوع ویروس کرونا طبیعی است.
شکری با بیان اینکه ۲۶ درصد صادرات زمینی و ۶۸ درصد واردات زمینی از مرز بازرگان انجام میگیرد، گفت: ۹۰۰ میلیون تن ترانزیت کالا از این مرز است که رتبه دوم تا سوم کشور در زمینه ترانزیت را مرز بازرگان داراست.
۷۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از مرز هستند
مدیر پایانه مرزی بازرگان نیز در خصوص صف طولانی در مرز بازرگان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از مرز هستند که عدم همکاری کشور ترکیه به دلیل کندی پذیرش و مصادف بودن با روزهای پایانی سال مهمترین عامل این مشکل شده است.
جابر اکبرپور با بیان اینکه در ماههای گذشته شاهد تردد ۷۰۰ دستگاه به طور متوسط شامل ۴۰۰ دستگاه ورود به کشور و ۳۰۰ دستگاه کامیون خروجی از مرز بازرگان بودیم، افزود: این میزان در هفتههای اخیر از سمت ترکیه کاهش یافته و موجب تشکیل صف شده است.
وی بار اکثر کامیونهای ایرانی معطل در صف را مواد پتروشیمی، میوه و تره بار، هندوانه و… عنوان کرد و افزود: کامیونهای حامل بار فاسدشدنی در اولویت خروج از مرز قرار دارند و تلاش میشود این مشکل ظرف چند روز آینده برطرف شود.
اکبرپور با اشاره به بهره برداری از پارکینگ مرز بازرگان در فروردین ماه سال جاری، اضافه کرد: زیرساخت و امکانات لازم در مرز بازرگان فراهم است و مشکلی از نظر پذیرش و تردد کامیونها نداریم.
اکبرپور با اشاره به گشت مأموران انتظامی و مرزبانی در مرز بازرگان، گفت: هم اکنون تمام نیروهای انتظامی، مرزبانی و همکارانم در پایانه مرزی حضور دارند و تلاش میشود بدون کوچکترین مشکل، صف کامیونها برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه هیچ گونه مسئله امنیتی و جانی کامیون داران و محموله کامیونهای آنها را طی مسیر منتهی به گمرک تهدید نمیکند افزود: طی مسیر از سوی مرزبانی و پلیس گشتهای نظارتی وجود دارد و جای نگرانی در این موضوع برای کامیون داران وجود ندارد.
«بازرگان» به عنوان دومین مرز زمینی کشور و دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی، با وجود شیوع کرونا و محدودیت صادرات و واردات همچنان نقش مهمی در ترانزیت و تجارت بر عهده دارد.
گمرک بازرگان و شهرستان ماکو در مجاورت مرز ایران با کشورهای ترکیه و جمهوریآذربایجان قرار دارد؛ مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه و با این کشورها به ترتیب ۱۳۰ و ۱۴۰ کیلومتر است.
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