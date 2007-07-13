دکتر محمدعلی محققی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: آزمون ارتقاء دستیاری امسال برای دومین بار از سوی دانشکده های پزشکی دارای دوره های دستیاری به صورت مستقل برگزار می شود.

وی یاد آور شد: این آزمون یک امتحان داخلی است و امسال نیز با نظم و ترتیب کامل در دانشکده های پزشکی برگزار شد.

محققی گفت: هر دستیار تخصصی پزشکی برای ارتقاء به سال بالاتر باید در آزمون ارتقاء شرکت کند و برای قبولی در این آزمون باید حداقل نمره ارزیابی درون بخشی، حداقل نمره کتبی و حداقل نمره کل را بدست آورد و در غیر این صورت مردود یا مشروط شناخته می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اضافه کرد: هر دستیار برای ارتقاء به سال بالاتر باید در سه بخش ارزیابی درون بخشی، آزمون کتبی و نمره کل حداقل ها را بدست بیاورد و در غیر این صورت مردود یا مشروط شناخته می شود.

وی در خصوص نمراتی که باید از سوی دستیاران در آزمون کتبی اخذ شود، گفت: 50 درصد نمره به بخش آزمون کتبی و 50 درصد دیگر نیز به بخش ارزیابی درون بخشی که پیش از آزمون کتبی برگزار شده است، اختصاص دارد.

محققی خاطرنشان کرد: نمره نهایی از سوی دانشکده ها پس از استخراج نمرات کتبی به دستیاران اعلام می شود. دستیارانی که حد نصاب لازم را بدست بیاورند می توانند به سال بالاتر ارتقاء پیدا کنند.

وی نظارت بر آزمون ارتقاء دستیاری پزشکی را بر عهده کمیسیون برنامه دستیاری تخصصی پزشکی بالینی هر دانشگاه عنوان کرد و افزود: رئیس دانشکده پزشکی، مدیرکل آموزش دانشگاه، معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه رشته مربوطه و یک نفر عضو هیئت علمی در این کمیسیون حضور خواهند داشت.