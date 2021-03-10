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۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۲۲:۳۱

رئیس علوم پزشکی زنجان:

۴ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شد

۴ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شد

زنجان - رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۴ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۴ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۲۵ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۱۱۶ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باخت، گفت: در مجموع تاکنون هزار و ۱۷۷ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز پنج هزار و ۸۲۷ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۲۰ هزار و ۱۰۴ نفر به علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری و بستری شده‌اند.

کد مطلب 5166960

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