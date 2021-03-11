به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات اهواز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ستاد انتخابات اهواز بازدید شد و روند ثبت‌نام داوطلبان مورد رصد قرار گرفت؛ از روز گذشته ثبت‌نام داوطلبان انتخاباتی برای حضور در ششمین دوره شورای شهر آغاز شده است و به مدت یک هفته ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه صلاحیت داوطلبان تا یک ماه بعد بررسی و اعلام می‌شود، افزود: از مردم انتظار می‌رود که حضور پرشوری را پای صندوق‌های رأی داشته باشند چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حق الناس بودن آرای انتخاباتی، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی نقش مردم را مهم تلقی و آنها را ولی‌نعمت حاکمیت می‌داند؛ برخلاف دیگر کشورهای مدعی دموکراسی که انتخابات محدودی دارند ولی در ایران حدوداً هر یک تا یک سال و نیم همیشه انتخابات وجود دارد.

سلیمانی دشتکی ادامه داد: با وجود اینکه انتخابات دیگر کشورها با حداقل حضور برگزار شد ولی انتخابات ایران تا دو دوره قبل با حضور حداکثری و حتی تا ۹۸ درصد برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه حضور کمتر از ۴۰ درصدی را در انتخابات نداشتیم، عنوان کرد: مردم مشکلات اقتصادی دارند ولی همه می‌دانیم که نظام فرزند حرکت عظیم امام و مردم بود؛ همچنین در دفاع از انقلاب شهدا و جانبازان را بسیاری داشتیم تا انقلاب حفظ شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه انقلاب متعلق به مردم، خون‌بهای شهدا و دفاع ارزشی دوستداران نظام است، بیان کرد: مردم از قله‌های سختی گذشته، رژیم قدرتمند پهلوی و آمریکا را بیرون کردند؛ در هشت سال دفاع مقدس با دست خالی، با اقتدا به امام و با سلاح الله اکبر ثابت کردیم که خون بر شمشیر پیروز است و نگذاشتیم یک وجب از خاک کشور از دست رفته و یا به تمامیت ارضی ایران خدشه‌ای وارد شود.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه تمامی این پیروزی‌ها در حالی به دست آمد که در ادوار گذشته بدون جنگ چند برابر کشور را از دست دادیم، عنوان کرد: بنابراین مردم حافظ نظام هستند و از آنها درخواست دارم که حتماً پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

وی خبر داد: از روز گذشته حدود ۴۸ نفر (۹ نفر به صورت حضوری و مابقی به صورت غیرحضوری) برای شورای شهر اهواز ثبت‌نام کردند.

استاندار خوزستان در خصوص سامانه غیرحضوری ثبت‌نام گفت: سیستم اینترنت قطعی‌هایی هم دارد ولی داوطلبان باید سعه‌صدر داشته باشند.

سلیمانی دشتکی در خصوص محدودیت‌های اعمال شده در سطح شهر اهواز، بیان کرد: بازار گروه‌های شغلی دو، سه و چهار تعطیل هستند و اگر کسی حاضر باشد، تخلف کرده و باید مسئولان مربوطه و بازرسان اصناف، صمت و تعزیرات برخورد کنند.

وی اضافه کرد: اکثر ادارات را تا ۱۰ درصد گفتیم حضور داشته باشند؛ بنابراین عملاً استان را قرنطینه و تمام مبادی ورودی و خروجی استان مسدود شده و مسافران عمومی نیز با انجام تست و نتیجه منفی اجازه ورود و خروج دارند.

استاندار خوزستان تشریح کرد: شورای ترافیک خط کشی، طراحی و برنامه‌ریزی لازم را دارد که ستاد کرونا استان خوزستان نیز برای انسداد مسیرها تابع این شوراست.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان در حالی از کاهش ظرفیت ۱۰ درصدی ادارات صحبت به میان آورد که این مصوبه شامل بسیاری از دستگاه‌های اجرایی استان، بانک‌ها، نهادهای خدمات رسان و کادر بهداشت و درمان نشد و شاغلان این بخش‌ها با همان ۱۰ درصد مشمول کاهش ظرفیت عددی چند هزار نفری برای تردد در سطح شهر اهواز محسوب می‌شوند.

تمام این افراد باید با تصمیم شورای ترافیک استان در خیابان‌های مسدود شهر سرگردان شده و پرسنل فاقد سرویس ایاب و ذهاب و یا خودروی شخصی نیز علاوه بر متحمل شدن هزینه بیشتر (برای پرداخت به سرویس آژانس، تاکسی‌های عمومی و اینترنتی) باید بخشی از مسیر را پیاده طی کنند.

همچنین شهروندان اهوازی نیز در مسیرهای مسدود شده با مشکلات مشابه مواجه می‌شوند که این موضوع علاوه بر افزایش تجمع انسانی در خیابان‌های پرتردد از نظر بهداشتی نیز سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.